T-Mobile uruchamia 5G w paśmie 700 MHz

T-Mobile jako pierwszy operator w Polsce uruchomił 5G Bardziej w nowym paśmie 700 MHz.



Nowe pasmo - lepszy zasięg i dostępność

Gdzie już działa 5G Bardziej 700 MHz?

Dzięki temu dostęp do internetu najwyższej jakości zyskali już m.in. mieszkańcy Bronisławowa nad Zalewem Sulejowskim oraz Płochocina pod Ożarowem Mazowieckim.To kolejny etap rozwoju technologii 5G Bardziej, która wcześniej działała głównie w paśmie C (3,x GHz). Teraz - dzięki pasmu zasięgowemu - sygnał dociera również do mniejszych miejscowości i terenów podmiejskich.Pasmo 700 MHz pozwala skutecznie rozszerzyć zasięg nowoczesnej sieci w trudniej dostępnych lokalizacjach. To dobra wiadomość dla osób pracujących zdalnie, uczących się online lub korzystających z rozrywki cyfrowej - również poza dużymi miastami.Aktualnie ponad 50% populacji Polski znajduje się w zasięgu 5G Bardziej w paśmie C. Teraz technologia trafia także tam, gdzie wcześniej zasięg był ograniczony.Sygnał został uruchomiony na 22 stacjach bazowych w następujących lokalizacjach:● Drużbice● Gorzów Śląski● Kleszczów● Lesznowola● Łazy● Łomianki● Marki● Michałowice● Ożarów Mazowiecki● Piaseczno● Poświętne● Przystajń● Radziejowice● Raszyn● Tomaszów Mazowiecki● Wieluń● Wolbórz● Wołomin● Ząbki● Zelów● Zielonka