HUAWEI XMAGE Awards 2025 - 10 000 USD za zdjęcie lub film mobilny

Trwa nabór do konkursu HUAWEI XMAGE Awards 2025 - jednego z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń dla miłośników fotografii mobilnej.

Do 15 września 2025 r. można zgłaszać zdjęcia i filmy wykonane smartfonami marki Huawei. Łączna pula nagród wynosi ponad 160 000 dolarów, a trzy najlepsze osoby otrzymają po 10 000 USD. Dla amatorów i profesjonalistów Konkurs jest otwarty dla wszystkich - zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych twórców. Wystarczy zgłosić maksymalnie 30 prac (zdjęcia lub film) wykonanych smartfonem Huawei i wcześniej nie nagradzanych. Zgłoszenia przyjmowane są bezpłatnie przez stronę XMAGE Awards, aplikację My Huawei, społeczność Huawei Community lub Instagram. Kategorie konkursowe W edycji 2025 można zgłaszać prace w jednej z 8 kategorii:

● Akcja - materiał filmowy do 10 minut

● So far so close - kontrasty perspektywy

● Dobranoc - nocna fotografia i magia światła

● Kolor x Cień - zabawa barwą i kontrastem

● Twarze - portrety pełne emocji

● Poruszający Świat - piękno chwili uchwycone w kadrze

● Laboratorium eksperymentalne - nowe podejście do formy

● Storyboard - opowieść złożona z 3-9 zdjęć



Jedno zdjęcie może ważyć do 30 MB, a film - do 400 MB. Nagrody - nowa formuła, wysokie stawki Spośród zgłoszeń jury wybierze 100 najlepszych prac - "XMAGE 100". Z tej grupy wyłonionych zostanie 3 Fotografów Roku, którzy otrzymają po 10 000 USD. Pozostałych 97 uczestników zwycięskiej setki otrzyma po 1 500 USD. Jury pełne autorytetów W skład międzynarodowego jury wchodzą m.in.:

● Liu Heung Shing - laureat nagrody Pulitzera

● Florence Bourgeois - dyrektorka Paris Photo

● Nichole Fernandez - socjolog wizualny

● Shoair Mavlian - dyrektorka The Photographers' Gallery

● oraz przedstawiciele świata nauki, sztuki i mediów

