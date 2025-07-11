11.07.2025 (9:47)brak komentarzy
HUAWEI XMAGE Awards 2025 - 10 000 USD za zdjęcie lub film mobilny
Trwa nabór do konkursu HUAWEI XMAGE Awards 2025 - jednego z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń dla miłośników fotografii mobilnej.
Do 15 września 2025 r. można zgłaszać zdjęcia i filmy wykonane smartfonami marki Huawei. Łączna pula nagród wynosi ponad 160 000 dolarów, a trzy najlepsze osoby otrzymają po 10 000 USD.
● Akcja - materiał filmowy do 10 minut
● So far so close - kontrasty perspektywy
● Dobranoc - nocna fotografia i magia światła
● Kolor x Cień - zabawa barwą i kontrastem
● Twarze - portrety pełne emocji
● Poruszający Świat - piękno chwili uchwycone w kadrze
● Laboratorium eksperymentalne - nowe podejście do formy
● Storyboard - opowieść złożona z 3-9 zdjęć
Jedno zdjęcie może ważyć do 30 MB, a film - do 400 MB.
● Liu Heung Shing - laureat nagrody Pulitzera
● Florence Bourgeois - dyrektorka Paris Photo
● Nichole Fernandez - socjolog wizualny
● Shoair Mavlian - dyrektorka The Photographers' Gallery
● oraz przedstawiciele świata nauki, sztuki i mediów
Dla amatorów i profesjonalistówKonkurs jest otwarty dla wszystkich - zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych twórców. Wystarczy zgłosić maksymalnie 30 prac (zdjęcia lub film) wykonanych smartfonem Huawei i wcześniej nie nagradzanych. Zgłoszenia przyjmowane są bezpłatnie przez stronę XMAGE Awards, aplikację My Huawei, społeczność Huawei Community lub Instagram.
Kategorie konkursoweW edycji 2025 można zgłaszać prace w jednej z 8 kategorii:
Jedno zdjęcie może ważyć do 30 MB, a film - do 400 MB.
Nagrody - nowa formuła, wysokie stawkiSpośród zgłoszeń jury wybierze 100 najlepszych prac - "XMAGE 100". Z tej grupy wyłonionych zostanie 3 Fotografów Roku, którzy otrzymają po 10 000 USD. Pozostałych 97 uczestników zwycięskiej setki otrzyma po 1 500 USD.
Jury pełne autorytetówW skład międzynarodowego jury wchodzą m.in.:
