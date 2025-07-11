Redakcja

HONOR Magic V5 - najcieńszy składany smartfon 2025 roku z potężną baterią i superjasnym ekranem

HONOR po raz kolejny podnosi poprzeczkę w segmencie składanych telefonów. Nowy Magic V5, zaprezentowany 2 lipca w Chinach, już teraz zapowiada się jako poważny rywal dla największych marek - nie tylko pod względem designu, ale przede wszystkim specyfikacji technicznej. Model trafi również na inne rynki, w tym europejski.

HONOR Magic V5 to obecnie najcieńszy składany smartfon na świecie, który jednocześnie mieści ogromną baterię 5820 mAh. To o 1420 mAh więcej niż konkurencyjny Urządzenie obsługuje szybkie ładowanie:

● 66W przewodowe HONOR SuperCharge,

● 50W bezprzewodowe HONOR SuperCharge.



To oznacza krótszy czas ładowania i większą wygodę, niezależnie od sytuacji.



Magic V5 wyposażono w:

● 64 MP teleobiektyw peryskopowy z 3x zoomem optycznym,

● 50 MP główny aparat Falcon,

● 50 MP ultraszerokokątny.



Zestaw pozwala na uchwycenie scen z imponującą szczegółowością - od bliskich ujęć po szerokie kadry.



Informacja prasowa