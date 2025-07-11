11.07.2025 (13:08)brak komentarzy
HONOR Magic V5 - najcieńszy składany smartfon 2025 roku z potężną baterią i superjasnym ekranem
HONOR po raz kolejny podnosi poprzeczkę w segmencie składanych telefonów. Nowy Magic V5, zaprezentowany 2 lipca w Chinach, już teraz zapowiada się jako poważny rywal dla największych marek - nie tylko pod względem designu, ale przede wszystkim specyfikacji technicznej. Model trafi również na inne rynki, w tym europejski.
HONOR Magic V5 to obecnie najcieńszy składany smartfon na świecie, który jednocześnie mieści ogromną baterię 5820 mAh. To o 1420 mAh więcej niż konkurencyjny Galaxy Z Fold7, co przekłada się na znacznie dłuższy czas pracy. Producent zastosował nową generację baterii krzemowo-węglowej z aż 15% zawartością krzemu, co zwiększa gęstość energii i pozwala zachować smukłą konstrukcję.
● 66W przewodowe HONOR SuperCharge,
● 50W bezprzewodowe HONOR SuperCharge.
To oznacza krótszy czas ładowania i większą wygodę, niezależnie od sytuacji.
Magic V5 wyposażono w:
● 64 MP teleobiektyw peryskopowy z 3x zoomem optycznym,
● 50 MP główny aparat Falcon,
● 50 MP ultraszerokokątny.
Zestaw pozwala na uchwycenie scen z imponującą szczegółowością - od bliskich ujęć po szerokie kadry.
Smartfon spełnia normy IP58 i IP59, co oznacza lepszą odporność na wodę i kurz niż większość konkurentów (np. Z Fold7 z IP48). Na uwagę zasługuje także szczytowa jasność 5000 nitów - zarówno na ekranie wewnętrznym, jak i zewnętrznym, co czyni go jednym z najjaśniejszych smartfonów na rynku.
Urządzenie obsługuje szybkie ładowanie:
