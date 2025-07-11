11.07.2025 (15:14)brak komentarzy
Hama Soundbarell 2.0 - 60 watów mocy i przestrzenny dźwięk 3D w wodoodpornej obudowie
Hama prezentuje nowy głośnik Bluetooth - Soundbarell 2.0, który łączy 60 W mocy, dźwięk przestrzenny 3D, 12 godzin pracy i odporność klasy IPX6. To propozycja dla osób szukających solidnego, mobilnego źródła dźwięku - zarówno w domu, jak i na świeżym powietrzu.
Głośnik oferuje aż 60 W mocy wyjściowej - wewnątrz obudowy znajdują się dwa głośniki 20 W oraz dwa pasywne radiatory boczne po 10 W. Soundbarell 2.0 obsługuje trzy tryby dźwięku:
● indoor - zoptymalizowany do zamkniętych pomieszczeń,
● outdoor - do użytku na zewnątrz,
● 3D sound - przestrzenne brzmienie otaczające użytkownika.
Wbudowana bateria 3600 mAh zapewnia do 12 godzin odtwarzania muzyki. Ładowanie przez USB-C trwa ok. 3,5 godziny. Soundbarell 2.0 może pełnić również funkcję powerbanka do ładowania telefonu.
Wszechstronna łączność
● Bluetooth 5.0 (zasięg do 10 m),
● port USB-A i wejście AUX (Jack 3,5 mm),
● możliwość parowania dwóch urządzeń w True Wireless Stereo (TWS) - razem dają 120 W mocy stereo.
Wbudowany mikrofon umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych w trybie głośnomówiącym.
● bateria: 3600 mAh (do 12 h pracy),
● ładowanie: USB-C (ok. 3,5 h),
● wymiary: 310 × 172 × 118 mm,
● waga: 2,55 kg,
● odporność: IPX6,
● cena katalogowa: 369 zł.
Utrzymany w czarnej kolorystyce głośnik wyróżnia się beczkowatą formą, półokrągłym uchwytem i odpinanym paskiem do noszenia na ramieniu. Obudowa jest odporna na zabrudzenia i wodę - spełnia normę IPX6, więc bez obaw można korzystać z niego w deszczu czy przy basenie.
