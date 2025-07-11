Hama Soundbarell 2.0 - 60 watów mocy i przestrzenny dźwięk 3D w wodoodpornej obudowie

Redakcja

Hama prezentuje nowy głośnik Bluetooth - Soundbarell 2.0, który łączy 60 W mocy, dźwięk przestrzenny 3D, 12 godzin pracy i odporność klasy IPX6. To propozycja dla osób szukających solidnego, mobilnego źródła dźwięku - zarówno w domu, jak i na świeżym powietrzu.

Specyfikacja techniczna Hama Soundbarell 2.0:

Głośnik oferuje aż 60 W mocy wyjściowej - wewnątrz obudowy znajdują się dwa głośniki 20 W oraz dwa pasywne radiatory boczne po 10 W. Soundbarell 2.0 obsługuje trzy tryby dźwięku:● indoor - zoptymalizowany do zamkniętych pomieszczeń,● outdoor - do użytku na zewnątrz,● 3D sound - przestrzenne brzmienie otaczające użytkownika.Utrzymany w czarnej kolorystyce głośnik wyróżnia się beczkowatą formą, półokrągłym uchwytem i odpinanym paskiem do noszenia na ramieniu. Obudowa jest odporna na zabrudzenia i wodę - spełnia normę IPX6, więc bez obaw można korzystać z niego w deszczu czy przy basenie.Wbudowana bateria 3600 mAh zapewnia do 12 godzin odtwarzania muzyki. Ładowanie przez USB-C trwa ok. 3,5 godziny. Soundbarell 2.0 może pełnić również funkcję powerbanka do ładowania telefonu.Wszechstronna łączność● Bluetooth 5.0 (zasięg do 10 m),● port USB-A i wejście AUX (Jack 3,5 mm),● możliwość parowania dwóch urządzeń w True Wireless Stereo (TWS) - razem dają 120 W mocy stereo.Wbudowany mikrofon umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych w trybie głośnomówiącym.● moc: 60 W (2x20 W + 2x10 W radiatory),● bateria: 3600 mAh (do 12 h pracy),● ładowanie: USB-C (ok. 3,5 h),● wymiary: 310 × 172 × 118 mm,● waga: 2,55 kg,● odporność: IPX6,● cena katalogowa: 369 zł.