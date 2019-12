Cyfryzacja w służbie zdrowia. Uwierzytelnienie bankowe ułatwi dostęp do danych medycznych

Łukasz Szewczyk

Polscy pacjenci chcą mieć stały dostęp do wyników swoich badań i historii leczenia. Takie możliwości od prawie roku daje Internetowe Konto Pacjenta. Teraz można zalogować się do niego z wykorzystaniem uwierzytelnienia bankowego. Taką opcję wprowadził Medicover, wdrażając innowacyjne narzędzie mojeID utworzone przez KIR. Dzięki niemu pacjenci mogą elektronicznie potwierdzić swoją tożsamość - bez konieczności wizyty w placówce, żeby wyrobić indywidualny login i hasło dostępu do ich danych medycznych.

- mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Dariusz Marcjasz, wiceprezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej.MojeID to narzędzie dostarczane przez KIR, kluczowego partnera technologicznego polskiego sektora bankowego. Umożliwia klientowi elektroniczne potwierdzenie swojej tożsamości i łatwy dostęp do usług online. Klient potwierdza tożsamość za pomocą danych logowania do swojego rachunku bankowego. Eliminuje to konieczność posiadania wielu loginów i haseł do różnych serwisów online. MojeID przekierowuje klienta do bezpiecznego środowiska, w którym podaje on swoje dane, a po uwierzytelnieniu przenosi go z powrotem na stronę usługodawcy.Z usługi mojeID mogą już korzystać klienci trzech banków. Z jego pomocą można zalogować się również do cyfrowego biura obsługi klienta spółki PGNiG. Teraz na wdrożenie zdecydował się również Medicover, pierwszy podmiot w sektorze medycznym.- mówi Artur Białkowski, członek zarządu, dyrektor zarządzający ds. usług biznesowych w Medicover Polska.Narzędzie zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Potwierdzenie tożsamości odbywa się za pośrednictwem banków, które dysponują zweryfikowanymi informacjami na temat klienta.Jak podkreśla wiceprezes KIR, mojeID upraszcza procesy i oszczędza czas - zarówno firmy, jak i klienta. Pozwala zweryfikować jego tożsamość i załatwić formalności całkowicie online.- mówi Dariusz Marcjasz.Wiceprezes KIR informuje, że mojeID będzie niedługo wdrażane przez kolejne banki i dostawców usług z innych sektorów. Izba rozpoczęła także współpracę z dostawcami usług z innych sektorów.- wskazuje Dariusz Marcjasz.Wdrożenie mojeID w Medicover jest pierwszym w sektorze medycznym. Dla klientów oznacza przede wszystkim ogromne ułatwienie w korzystaniu z usług online za pośrednictwem Internetowego Portalu Pacjenta. Jak podkreśla Artur Białkowski, innowacyjna usługa wpisuje się w szerszy trend, jakim jest postępująca cyfryzacja całego systemu ochrony zdrowia w Polsce.- mówi członek zarządu, dyrektor zarządzający ds. usług biznesowych w Medicover Polska.