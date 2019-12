Mastercard uruchamia testy pilotażowe usługi tożsamości cyfrowej (wideo)

Łukasz Szewczyk

Mastercard rozpoczął testy nowej usługi cyfrowej, która umożliwia natychmiastową weryfikację tożsamości danej osoby w bezpieczny sposób, zarówno w świecie cyfrowym, jak i rzeczywistym. Pilotażowy program został uruchomiony w Australii.

W ramach programu pilotażowego zostaną przetestowane nowe sposoby weryfikacji tożsamości, które nie wymagają noszenia ze sobą wielu różnych dokumentów, przy czym dane przez cały czas pozostaną pod kontrolą ich prawnych właścicieli, czyli użytkowników. Testowana usługa wykorzystuje rozproszony model, w którym informacje przechowywane w urządzeniu mobilnym użytkownika łączone są z tymi weryfikowanymi przez podmioty zewnętrzne, np. bank użytkownika albo instytucje rządowe. Eliminuje to konieczność utrzymywania centralnej bazy danych osobowych.Podejście Mastercard, stawiające w centrum uwagi konsumenta i bezpieczeństwo jego danych, zostało już wcześniej przedstawione w koncepcji tożsamości cyfrowej. Położono w niej nacisk na zasadę "privacy by design", czyli uwzględniania ochrony prywatności już na etapie projektowania produktów czy usług.W początkowej fazie programu pilotażowego realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Deakin wzięli udział studenci - ochotnicy. Testowali oni proces weryfikacji tożsamości na potrzeby rejestracji studentów i egzaminów cyfrowych na terenie kampusów Burwood i Geelong w stanie Wiktoria.Działania Mastercard w zakresie testowania rozwiązań do weryfikacji tożsamości cyfrowej obejmują również odrębną umowę z Pocztą Australijską. Współpraca ta ma na celu integrację z rozwiązaniem Digital iD tej państwowej spółki, tak aby umożliwić Australijczykom łatwą identyfikację podczas korzystania z usług pocztowych.W 2020 roku programy pilotażowe nowej usługi Mastercard zostaną uruchomione w kolejnych krajach, we współpracy z innymi podmiotami.