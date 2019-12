Śląsk stawia na rozwój internetu rzeczy. Powstaną tam technologie światowego formatu

Łukasz Szewczyk

Śląsk ma kapitał intelektualny i technologiczny, a specjalizacje regionalne opierają się m.in. na energetyce, motoryzacji, ICT czy medycynie. Szybki rozwój internetu rzeczy dobrze wpisuje się w każdą z tych branż - podkreślają inicjatorzy powołanego właśnie Śląskiego Klastra Internetu Rzeczy SINOTAIC. Klaster ma być platformą współpracy firm, instytucji naukowych i administracji na rzecz rozwoju tej technologii.

- mówi agencji Newseria Biznes Marek Ostafil, dyrektor ds. operacyjnych Cyberus Labs, pomysłodawca i współzałożyciel Śląskiego Klastra Internetu Rzeczy.Internet rzeczy (IoT) to tej chwili jedna z najszybciej rozwijających się technologii. IDC szacuje, że w 2025 roku do sieci będzie podłączonych już 41,6 mld urządzeń - maszyn, czujników i kamer - które będą generować 79,4 zettabajtów danych (jeden zettabajt to miliard terabajtów, a jeden terabajt to tysiąc gigabajtów). Z kolei wydatki na wdrożenia IoT rosną skokowo i w tym roku mają sięgnąć już 726,5 mld dolarów. Organizacje inwestują w sprzęt, oprogramowanie i urządzenia związane z tą technologią, ale wyzwaniem pozostaje znalezienie rozwiązań, które pomogą przetwarzać i analizować ogromne ilości generowanych przez nie danych - zwraca uwagę IDC.W Polsce do szybkiego rozwoju internetu rzeczy ma przyczynić się wdrożenie ultraszybkiej sieci 5G, która w przyszłym roku - zgodnie z wymogami UE - ma pojawić się w przynajmniej jednym dużym mieście, a do 2025 roku pokrywać już teren całego kraju. Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej przytaczanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, korzyści z wprowadzenia 5G, która stanowi technologiczny fundament dla IoT, w czterech kluczowych sektorach przemysłu (motoryzacja, zdrowie, transport i energia) mogą sięgnąć 114 mld euro rocznie.Powołany właśnie Śląski Klaster Internetu Rzeczy ma stworzyć warunki dla rozwoju działalności badawczej i gospodarczej w obszarze internetu rzeczy. Będzie platformą współpracy firm, instytucji naukowych i administracji na rzecz rozwoju tej technologii.- mówi dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.- dodaje Artur Pollak, współzałożyciel klastra i prezes APA Group.Pomysłodawcy podkreślają, że Śląsk ma ogromny kapitał intelektualny i technologiczny, a regionalne specjalizacje opierają się m.in. na energetyce, ICT, medycynie czy zielonej gospodarce. Szybki rozwój internetu rzeczy dobrze wpisuje się w każdą z tych branż. Inicjatywa uzyskała wsparcie instytucjonalne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, którego przedstawiciele obiecują pomoc w rozwoju Klastra.- mówi Marek Ostafil. -Koordynatorem klastra będzie gliwicka spółka Secure Smart Networks, a wśród podmiotów założycielskich znalazły się: Politechnika Śląska, Fundusz Górnośląski oraz spółki APA Group, Cyberus Labs, EMAG Katowice, Revolve, Skygate Sellect i SPIN-US.Artur Pollak, gospodarz uroczystego podpisania umowy założycielskiej i prezes zarządu APA Group wierzy w sukces inicjatywy, jeżeli zostanie przyjęty model sprawdzonych, zagranicznych rozwiązań: -Śląski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC ma być miejscem, gdzie będą powstawać produkty i rozwiązania z zakresu IoT przeznaczone na globalny rynek. Z drugiej strony, jak podkreśla dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, przyczyni się też do wzrostu innowacyjności całego województwa śląskiego.- mówi dr hab. inż. Anna Timofiejczuk.