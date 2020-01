Coraz więcej urządzeń z łącznością Wi-Fi 6. Nowy standard przyspieszy transfer danych

Łukasz Szewczyk

Branża technologiczna otwiera się na nowy standard bezprzewodowego przesyłu danych. Podczas targów CES 2020 w Las Vegas zaprezentowano szereg urządzeń wyposażonych w moduł Wi-Fi 6, który poprawi wydajność domowej i firmowej sieci bezprzewodowej. Wdrożenie nowej technologii zapowiedzieli zarówno producenci routerów oraz punktów dostępowych, jak również komputerów czy telefonów.

- tłumaczy agencji informacyjnej Newseria Innowacje Shane Remer z firmy D-Link.We wrześniu 2019 roku stowarzyszenie Wi-Fi Alliance, zrzeszające producentów urządzeń korzystających z modułów łączności bezprzewodowej, rozpoczęło proces certyfikacyjny dla technologii Wi-Fi 6. Był to symboliczny początek nowej ery w historii komunikacji bezprzewodowej, a na targach CES 2020 w Las Vegas zaprezentowano szereg urządzeń, które w tym roku wdrożą nowy standard do powszechnego użytku.Wśród nich znajdują się m.in. routery klasy premium od firmy D-Link. Topowy model Smart AX5400 jest kompatybilny ze standardem Wi-Fi 6 oraz funkcjonuje w ramach zdecentralizowanej sieci mesh, dzięki czemu jest w stanie przesyłać dane z maksymalną przepustowością do 5400 Gb/s i wysoką niezawodnością.Urządzenia do przesyłu danych w ramach Wi-Fi 6 podczas targów CES 2020 zaprezentowała również firma Linksys, która opracowała m.in. punkty dostępowe Velop WiFi 6. Każde z urządzeń jest w stanie pracować z maksymalną przepustowością rzędu 4200 Mb/s i pokryć zasięgiem obszar o powierzchni ok. 280 metrów kwadratowych.- wyjaśnia ekspert.Do niedawna jedynymi konsumenckimi urządzeniami dostępowymi, które pozwalały w pełni wykorzystać potencjał sieci Wi-Fi 6, były topowe smartfony Samsunga z linii Galaxy Note, Galaxy S10 i Galaxy Fold oraz Apple iPhone 11. W tym roku na rynku do tego grona dołączą kolejne urządzenia, które pozwolą upowszechnić nowy standard. Podczas CES 2020 laptopy kompatybilne z Wi-Fi 6 zapowiedzieli tacy producenci jak Acer, Asus czy HP. W 2020 roku na rynku pojawi się wiele komputerów przenośnych certyfikowanych przez Wi-Fi Alliance, które w pełni wykorzystają potencjał nowej technologii.Wi-Fi 6 nie będzie jednak uniwersalnym remedium na problemy ze stabilnością internetu. Poprawa jakości sygnału internetowego przesyłanego przez routery nowej generacji będzie wprost proporcjonalna do szybkości łącza. Dlatego routery Wi-Fi 6 najlepiej sprawdzą się w zastosowaniach profesjonalnych, a urządzenia dostępowe z Wi-Fi 6 w sieciach publicznych nowej generacji, z których korzysta wielu użytkowników jednocześnie.- podsumowuje Shane Remer.Według analityków z firmy 360 Research Reports wartość globalnego rynku domowych routerów Wi-Fi w 2019 roku wyniosła 2,67 mld dol. Przewiduje się, że do 2024 roku wzrośnie ona do 3,57 mld dol.