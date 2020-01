Telewizor staje się centrum sterowania domem

Łukasz Szewczyk

W nadchodzących latach rynek telewizorów będą kształtować trzy główne trendy. Obok rosnącego popytu na duże ekrany konsumenci stawiają też na coraz lepszą jakość obrazu, a telewizory zaczynają pełnić funkcję centrum sterowania domem. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji.

- mówi Marek Maciejewski, dyrektor ds. rozwoju produktu TCL Europe. -Jak podkreśla, pod względem rozdzielczości rynek zawojowała w ostatnich latach technologia Ultra HDR. Takie telewizory odpowiadają obecnie za ponad połowę całkowitej sprzedaży. Klienci stawiają też na coraz większe rozmiary - w tej chwili ponad 20 proc. sprzedawanych urządzeń ma ekrany o przekątnej 55 cali, a 10 proc. - powyżej 65 cali.- mówi Marek Maciejewski.- ocenia Antoine Salomé, dyrektor ds. marketingu TCL. -Równie intensywnie TCL pracuje także nad poprawą jakości obrazu, bo jest to drugi czynnik kluczowy dla klientów przy wyborze telewizora. Rozwija technologie QLED i mini-LED, wierząc, że te stanowią przyszłość branży, oraz nad jakością 8K.- dodaje Marek Maciejewski. -W Las Vegas na targach elektronicznych CES 2020 TCL Electronics po raz pierwszy zaprezentował technologię wyświetlania nowej generacji - Vidrian Mini-LED. To pierwsza na świecie technologia podświetlania obrazu oparta na specjalnie stworzonych, niezależnych strefach z tysiącami mikrożarówek ledowych, bezpośrednio wtopionych w krystalicznie czyste szklane podłoże.- mówi Marek Maciejewski.W przeciwieństwie do technologii wyświetlaczy starszej generacji, które gorzej sobie radzą w jasnych pomieszczeniach i tracą wydajność przy dłuższej eksploatacji, telewizory TCL z technologią Vidrian Mini-LED zapewniają kontrast i jasność bez względu na kąt patrzenia na ekran. Jak podkreślił podczas targów CES w Las Vegas prezes TCL Industries Holdings i TCL Electronics Kevin Wang, producent wierzy, że technologia mini-LED będzie kształtowała najbliższą przyszłość branży. Dlatego firma zainwestowała 8 mld dolarów w otwartą niedawno nowoczesną fabrykę paneli, dzięki czemu może samodzielnie i w pełni kontrolować proces projektowania i automatycznej produkcji paneli LCD oraz nowych źródeł podświetlania w technologii Vidrian Mini-LED.Trzecie istotne dla klienta kryterium wyboru telewizora to jego funkcja sterowania domem, która rozwija się dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji.- mówi Antoine Salomé. -Telewizory TCL w dużej mierze korzystają z rozwiązań bazujących na internecie rzeczy i ułatwiają zarządzanie nimi na ekranach.- mówi Antoine Salomé.Jak podkreśla, grupą docelową TCL Electronics jest młode pokolenie konsumentów. W ostatnich latach producent konsekwentnie współpracował z branżą sportową i rozrywkową, które stanowią trzon strategii budowania marki.- mówi dyrektor ds. marketingu TCL. -