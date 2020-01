Udane wystrzelenie satelity Eutelsat Konnect. Pozwoli operatorom świadczyć usługi internetu

Łukasz Szewczyk

Satelita Eutelsat Konnect został pomyślnie wystrzelony na orbitę geostacjonarną przez Arianespace przy użyciu rakiety Ariane 5, która 16 stycznia o 21.05 czasu uniwersalnego (22.05 CET) wystartowała z Guiana Space Center w Kourou w Gujanie Francuskiej.

Całkowite oddzielenie satelity nastąpiło po 27 minutach lotu, a sprawdzenie wszystkich systemów zakończyło się pomyślnie w ciągu 3 godzin.Zbudowany przez Thales Alenia Space satelita komunikacyjny ma napęd elektryczny i działa w paśmie Ka. Jest to pierwszy satelita, który korzysta z całkowicie elektrycznej platformy Spacebus NEO firmy Thales Alenia Space, opracowanej w ramach projektu partnerskiego Neosat realizowanego przez europejskie i francuskie agencje kosmiczne (ESA i CNES).Eutelsat Konnect zapewni pełne lub częściowe pokrycie dla 40 krajów w Afryce i 15 w Europie. Oferując łączną przepustowość 75 Gbps, od jesieni ten wysokoprzepustowy satelita pozwoli operatorom świadczyć usługi dostępu do Internetu zarówno dla firm, jak i osób fizycznych z prędkością do 100 Mbps.