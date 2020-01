Startuje nowa usługa dla graczy Xbox Console Streaming. Graj w gry Xbox One na telefonie i tablecie

Łukasz Szewczyk

Microsoft, właściciel marki Xbox, ogłosił otwarcie programu testowego usługi Xbox Console Streaming dla użytkowników konsol Xbox One we wszystkich krajach.

Xbox Console Streaming to nowa usługa systemowa dostępna na konsolach Xbox One, dzięki której gracze mogą wybrać, kiedy i gdzie grają na urządzeniach, które już posiadają. Gry zainstalowane na konsoli Xbox One, w tym tytuły dostępne w abonamencie Xbox Game Pass, można uruchomić na telefonie komórkowym lub tablecie z systemem Android, przesyłając je bezpośrednio z konsoli domowej. Program testowy jest dostępny dla wszystkich użytkowników konsol Xbox One, zarejestrowanych w programie Xbox Insider.Aby wziąć udział w fazie testowej usługi Xbox Console Streaming należy dołączyć do programu Xbox Insider i zarejestrować konsolę Xbox One w programie testowym, w dowolnym kręgu testerskimNależy także dysponować telefonem lub tabletem z systemem Android 6.0 lub nowszym, z obsługą łączności Bluetooth 4.0 (mogą obowiązywać opłaty za transmisję danych); kontrolerem Xbox One obsługującym łączność Bluetooth (zalecane jest korzystanie z uchwytu do telefonu przystosowanego do użytku z kontrolerem Xbox One); kontem Microsoft powiązanym z profilem Xbox oraz szerokopasmowym łączem internetowym (mogą obowiązywać opłaty operatora); pobrać na urządzenie przenośne bezpłatną aplikację Xbox Game Streaming (Preview) ze sklepu Google Play; oraz uruchomić w aplikacji program konfiguracji Xbox Console Streaming, przeprowadzając test sieci domowej, konsoli i kontrolera pod kątem zgodności z usługą