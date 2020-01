UKE: Kupując telewizor, sprawdź jego parametry! Nowy standard naziemnej telewizji (DVB-T)

Łukasz Szewczyk

Zbliża się zmiana standardu naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. Kupując nowy telewizor warto upewnić się, że będzie on w stanie poprawnie odbierać treści nadawane w standardzie DVB-T2/HEVC.

Obecnie w Europie następuje zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, poprzez zamianę dotychczasowego systemu DVB-T na bardziej efektywny DVB-T2.Transmisja DVB-T2 prowadzona będzie z zastosowaniem kodowania obrazu zgodnie ze standardem HEVC (występującym także pod nazwą H.265 lub MPEG-H część 2). Tylko telewizory zdolne zdekodować tak skompresowany obraz będą w stanie poprawnie odbierać nadawane programy telewizyjne.Urząd Komunikacji Elektronicznej zwraca uwagę do osób, które planują nabyć nowy telewizor aby upewnić się, że będzie to sprzęt dostosowany do odbioru treści nadawanych w nowym formacie. Wiele odbiorników TV dostępnych obecnie w sprzedaży jest już wyposażonych w dekoder DVB-T2 lecz jest w stanie zdekodować jedynie obraz zaszyfrowany zgodnie ze starszym standardem kodowania wizji: AVC (występującym także pod nazwą H.264 lub MPEG-4 część 10). Te telewizory po wprowadzeniu w Polsce standardu transmisji DVB-T2/HEVC przestaną "rozpoznawać" nadawane treści i będzie konieczne dokupienie do nich zewnętrznego dekodera.Dlatego kupując nowy telewizor należy upewnić się, że posiada on zdolność dekodowania sygnałów DVB-T2 z kodekiem HEVC (zwanym też H.265 lub MPEG-H część 2). Nowy telewizor powinien przetwarzać dźwięk zakodowany zgodnie ze standardem E-AC-3.