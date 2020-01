Inteligentny zegarek dla cukrzyków. Mierzy poziom glukozy bez nakłuwania

Łukasz Szewczyk

Inteligentne zegarki zyskują coraz więcej zastosowań medycznych i skuteczniej pomagają monitorować przebieg przewlekłych chorób. Na rynek trafia smartwatch, który pozwoli w czasie rzeczywistym monitorować poziom glukozy we krwi bez konieczności nakłuwania.

- podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Innowacje Kerang Tian z firmy Add Care.Czujniki smartwatcha Glutrac zbierają dane przy użyciu czterech metod monitorowania: spektroskopii absorpcyjnej, EKG, PPG i dynamicznego monitorowania ciepła metabolicznego. Urządzenie wyposażone jest w funkcje typowe dla innych inteligentnych zegarków. To m.in. krokomierz, pomiar tętna, częstotliwości oddechowej, jakości snu itp. Informacje zbierane przez urządzenie przetwarzane są w trybie ciągłym, w czasie rzeczywistym. Dzięki temu użytkownik otrzymuje wiedzę o tym, jak zmienia się funkcjonowanie jego organizmu w ciągu dnia. To szczególnie istotne zwłaszcza dla niedawno zdiagnozowanych cukrzyków, u których dopiero ustalany jest schemat leczenia. W przypadku cukrzycy typu 1 zachodzi w tym okresie konieczność wykonywania nawet 10 pomiarów dziennie.- mówi Kerang Tian.Żeby skalibrować urządzenie, należy w ciągu pierwszego tygodnia wykonać 21 nakłuć palca. Pozwala to ustalić wartość bazową, czyli indywidualny model, na podstawie którego sztuczna inteligencja może nauczyć się, jak funkcjonuje organizm właściciela.- przekonuje ekspertka.Inteligentne zegarki mogą być urządzeniami niezwykle pomocnymi w kontrolowaniu przebiegu również innych przewlekłych chorób. Badacze z University of Chicago odkryli, że opaski Fitbit mogą przewidzieć zaostrzenia nieswoistych chorób zapalnych jelit, czyli wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Crohna. Naukowcy dostarczyli urządzenia 56 osobom, u których niedawno zdiagnozowano wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Leśniowskiego-Crohna. Kiedy choroby są aktywne, powodują zapalenie w przewodzie pokarmowym. Przez rok rejestrowano poziomy aktywności uczestników, częstość akcji serca i wzorce snu wraz z danymi z kolonoskopii oraz dwóch głównych wskaźników zapalenia jelit. Na kilka tygodni przed klinicznie potwierdzonym zaostrzeniem choroby uczestnicy zarejestrowali mniej kroków i wykazywali wyższe tętno spoczynkowe niż ci, którzy pozostali w remisji.Z kolei Parkinson's KinetiGraph (PKG) jest urządzeniem działającym na zasadzie takiej jak smartwatch, ale wyposażonym w system czujników wykrywających mimowolne ruchy. Dodatkowo urządzenie może przypominać o konieczności zażycia leku. Analizując zarejestrowane przez PKG ruchy, zespół opieki medycznej może zdalnie zmodyfikować schemat leczenia lub w przypadku konieczności przeprowadzenia konsultacji lekarskiej - umówić wizytę. Urządzenie jest obecnie testowane w Wielkiej Brytanii na grupie 150 pacjentów szpitala klinicznego Uniwersytetu w Plymouth.Etap testowania przeszedł już natomiast Glutrac. Po sześciu latach badań debiutuje on na rynku detalicznym. Cukrzyca jest uznawana przez Światową Organizację Zdrowia za epidemię XXI wieku. W samej Polsce cierpi na nią 3 mln osób, a kolejnych 5 mln wykazuje stan przedcukrzycowy.- alarmuje Kerang Tian.Według analityków z Fortune Business Insights światowy rynek medycznych wearables przekroczył w 2018 roku wartość 24,5 mld dol. Do 2026 roku ma wzrosnąć do ponad 139 mld dol.