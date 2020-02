Europa coraz bliżej wspólnego rynku cyfrowego. Skuteczna walka z gigantami?

Łukasz Szewczyk

- Jednolity rynek cyfrowy wymaga jeszcze bardzo wielu reguł ujednolicających prawo w Unii Europejskiej - mówi europosłanka Róża Thun. Jak podkreśla, ważnym krokiem w tym kierunku było zniesienie roamingu i geoblokowania na terenie UE, a rok temu została przyjęta nowa dyrektywa dotycząca praw autorskich, tzw. ACTA2. W tej chwili toczą się wstępne prace nad Kodeksem usług cyfrowych, który będzie jednym z fundamentów dla wspólnego rynku cyfrowego. Silna wspólna polityka cyfrowa ma pomóc Europie ograniczyć dominację tzw. bigtechów.

Jednolity rynek cyfrowy (JRC), który zagwarantuje swobodny przepływ towarów, osób, usług, kapitału i danych, wymaga przede wszystkim likwidacji barier legislacyjnych i uporządkowania różnych porządków prawnych, które obowiązują w państwach UE. W maju 2015 roku Komisja Europejska przedstawiła strategię jednolitego rynku cyfrowego dla Europy ("A Digital Single Market Strategy for Europe"), która koncentruje się właśnie na zniesieniu ograniczeń regulacyjnych w kwestiach cyfrowych.Europejskiej gospodarce JRC ma zapewnić szereg korzyści: pobudzić unijne PKB, usprawnić przepływ informacji, stworzyć nowe możliwości rozwoju dla biznesu i podnieść konkurencyjność europejskich firm. Co najważniejsze, swoboda przepływu danych pobudzi także rozwój innowacji i start-upów. W tej chwili - jak wynika z raportu "Silniejsza cyfrowa Europa" Digital Europe - tylko 11 proc. globalnych "jednorożców" pochodzi z Europy, przy czym 6 proc. z nich ma siedzibę w Wielkiej Brytanii. Zharmonizowanie europejskiego rynku cyfrowego pozwoli nadążyć za globalną konkurencją.Jak zauważa Róża Thun, jednym z wyzwań dla JRC jest ograniczenie dominacji cyfrowych gigantów, tzw. bigtechów, którzy są monopolistami na cyfrowym rynku. Bigtechy zagrażają zarówno konkurencyjności, jak i konsumentom, którzy często nie mają kontroli nad tym, jak wykorzystywane są ich dane osobowe i informacje o ich aktywności w sieci. Stąd w USA i Europie nasiliły się w ostatnim roku działania urzędów monopolowych wymierzone w tzw. grupę GAFA (Google, Amazon, Facebook i Apple). Z kolei w ramach OECD i KE toczą się prace nad podatkiem cyfrowym dla bigtechów, który również przyczyniłby się do ograniczenia ich dominacji na cyfrowym rynku.- mówi europosłanka.Dużym krokiem w stronę cyfrowej integracji państw członkowskich było zniesienie roamingu w 2017 roku, a rok później - geoblokowania. Nowe przepisy ograniczyły blokowanie dostępu do serwisów internetowych, automatyczne przekierowywanie klientów na inną stronę internetową czy odmowę akceptacji zagranicznej karty płatniczej. Jak wynika z badań Polityki Insight, geoblokowania na stronach zagranicznych e-sklepów doświadczało nawet 74 proc. polskich internautów, a taką praktykę handlową stosowało 2/3 e-sklepów oferujących swoje towary i usługi mieszkańcom wspólnoty.W ubiegłym roku Parlament Europejski przyjął z kolei dyrektywę w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, dostosowującą prawa autorskie do obecnych realiów. Z badań KE wynika, że w 2016 roku 57 proc. internautów docierało do artykułów prasowych za pośrednictwem serwisów społecznościowych lub wyszukiwarek, a 47 proc. czytało skompilowane przez system fragmenty artykułów i nie klikało na link prowadzący do pełnej wersji. Od tego czasu ten odsetek tylko się zwiększa, a ten sam trend ma miejsce w przypadku muzyki i filmów. Nowa dyrektywa wzmacnia pozycję europejskich twórców i wykonawców w środowisku cyfrowym, ograniczając przy tym dominację platform internetowych.W tej chwili Komisja Europejska pracuje nad kolejnym bardzo ważnym dla jednolitego rynku cyfrowego instrumentem legislacyjnym - rozporządzeniem, które ustanowi nowe ramy regulacyjne dla wszystkich usług cyfrowych w UE, w szczególności platform internetowych. Tak zwany Kodeks usług cyfrowych (DSA) ma m.in. stanowić odpowiedź na problemy takie jak mikrotargetowanie, fake newsy, ma wprowadzić nowe zasady dla reklamy online i większą odpowiedzialność platform internetowych za publikowane na nich treści. Projektowana regulacja ustandaryzuje też wiele zagadnień związanych z cyfryzacją, które teraz są rozproszone w różnych aktach prawnych. Jak na razie Kodeks usług cyfrowych znajduje się wciąż na wstępnym etapie prac koncepcyjnych. W połowie grudnia w Warszawie odbyło się w tej sprawie posiedzenie przedstawicieli KE i tzw. grupy D9+, czyli państw o zbliżonym podejściu do spraw cyfrowych.- mówi Róża Thun. -30 stycznia br. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał KE do zaproponowania stosownych przepisów w celu ujednolicenia ładowarek do telefonów komórkowych, tabletów czy e-booków najpóźniej do lipca 2020 roku. Ma to zarówno ułatwić życie konsumentom, przyczynić się do ochrony środowiska (mniejsza ilość odpadów elektronicznych), jak i ustandaryzować europejski rynek.Komisja Europejska wskazuje, że wciąż jest zbyt wcześnie, aby zmierzyć faktyczne korzyści ekonomiczne z wdrożenia strategii jednolitego rynku cyfrowego. Jednak samo wdrożenie przez PE środków ustawodawczych zmierzających do utworzenia JRC ma przynieść około 177 mld euro rocznych zysków gospodarczych.