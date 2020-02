Aplikacja Apple TV oraz usługa Apple TV+ dostępne na telewizorach LG

Łukasz Szewczyk

LG Electronics udostępnia aplikację Apple TV w ponad 80 krajach dla telewizorów Smart TV z roku 2019 oraz wchodzącej na rynek nowej linii TV 2020. Aplikacja jest dostępna w menu głównym i pozwala użytkownikom LG na subskrypcję usługi streamingowej Apple TV+ oraz Apple TV Channels.

Korzystając z aplikacji Apple TV użytkownicy telewizorów LG mogą też subskrybować kanały Apple TV i w ten sposób uzyskać dostęp do treści VOD Premium bez reklam, zarówno online, jak i offline, a ponadto korzystać z biblioteki wideo iTunes oraz kupować lub wypożyczać treści z oferty obejmującej ponad 100 tys. filmów i programów telewizyjnych. Aby rozpocząć korzystanie z usługi, wystarczy nacisnąć przycisk pilota LG Magic Remote.Ze względu na szeroki wybór treści w formacie Dolby Vision, aplikacja Apple TV jest dopasowana to telewizorów LG. Firma LG była jednym z pierwszych producentów, którzy rozpoczęli wdrażanie technologii Dolby, a najnowsze telewizory LG obsługują format Dolby Vision..Telewizory LG z oferty na rok 2019 współpracują też z technologią Apple AirPlay 2, umożliwiającą bezpośrednie wyświetlanie treści z urządzeń iPhone, iPad lub komputerów Mac, a także klonowanie ekranu. Na telewizorze można odtwarzać muzykę oraz synchronizować jej odtwarzanie z innymi głośnikami zgodnymi z AirPlay 2, znajdującymi się w dowolnym zakątku domu. Zapewniona jest też obsługa technologii Apple HomeKit, która pozwala na sterowanie telewizorem przy użyciu aplikacji Home na urządzeniach iPhone lub iPad lub komend głosowych wydawanych asystentce Siri - na przykład włączanie i wyłączanie telewizora, regulowanie głośności czy przełączanie wejść.Aplikacja Apple TV, a także technologie AirPlay 2 i HomeKit są już dostępne we wszystkich telewizorach LG OLED i NanoCell z roku 2019 (serie SM9X i SM8X), a jeszcze w tym miesiącu aplikacja Apple TV zostanie udostępniona w wybranych telewizorach UHD (serie UM7X i UM6X). Natomiast telewizory z oferty na rok 2020 będą miały fabrycznie zainstalowaną aplikację Apple TV i usługę Apple TV+. Ponadto, aktualizację oprogramowania telewizorów z rocznika 2018, w ramach której zostanie udostępniona aplikacja i usługa Apple zaplanowano na późniejszy termin jeszcze w tym roku.Globalna aktualizacja modeli z 2019 roku odbędzie się w zbliżonym czasie we wszystkich krajach. Użytkownicy telewizorów LG OLED oraz NanoCell w Polsce otrzymają aktualizację jeszcze w tym tygodniu, a użytkownicy modeli UHD - do końca lutego.