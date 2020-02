Nowy standard HDMI. Kolejny krok w stronę telewizji wysokich rozdzielczości

Łukasz Szewczyk

Pojawienie się na rynku konsumenckich wersji telewizorów pracujących w rozdzielczości 8K wymusiło na producentach sprzętu wdrożenie standardu HDMI 2.1. Dzięki niemu telewizory mogą przesyłać treści 8K za pośrednictwem pojedynczego kabla. Możliwość transmitowania materiałów 4K przy częstotliwości 120 Hz przyczyni się z kolei do szybszego rozwoju branży gamingowej. Już w tym roku na rynek trafią konsole nowej generacji.

- mówi agencji informacyjnej Newseria Innowacje Chandlee Harrell z firmy Invecas oraz przedstawiciel HDMI Licensing Administrator.Pojawienie się pierwszych konsumenckich modeli telewizorów 8K wymusiło wdrożenie standardu HDMI 2.1. Powszechnie wykorzystywane do niedawna złącza HDMI 2.0 opracowano z myślą o współpracy z materiałem 4K, przez co mają zbyt niską przepustowość, aby pracować z wyższą rozdzielczością. Nowy standard rozwiązał ten problem, zwiększając przepustowość łącza z 18 do 48 Gb/s.Wraz z debiutem nowego standardu przedstawiciele HDMI Forum postanowili wdrożyć także nowy proces weryfikacji okablowania. Producenci kabli HDMI Ultra High Speed będą musieli spełnić szereg warunków, aby móc używać certyfikatu HDMI 2.1. Kable pracujące w nowym standardzie muszą być zdolne do przesyłania obrazu 4K przy 120 klatkach oraz 8K przy 60 klatkach na sekundę.Jednym z prekursorów telewizorów wysokiej rozdzielczości, a co za tym idzie standardu HDMI 2.1, jest firma Samsung, która w 2019 roku rozpoczęła masową produkcję QLED-ów 8K wyposażonych w układy od Invecas. W ślad za koreańską korporacją poszły konkurencyjne firmy i w 2020 roku na rynku zadebiutują telewizory 8K obsługujące standard HDMI 2.1 od takich producentów jak LG, Philips czy Sony.Potencjał nowego standardu przesyłania obrazu dostrzegli również producenci sprzętu gamingowego, którzy liczą na to, że HDMI 2.1 pomoże poprawić płynność gier.- twierdzi ekspert.Jednym z pierwszych monitorów gamingowych wyposażonych w złącze HDMI 2.1 jest Acer Predator z linii CG552K przystosowany do pracy w rozdzielczości 4K i odświeżaniu 120 Hz. Monitor wykorzysta także możliwości nowego standardu w zakresie reprodukcji szerokiej palety barw za pośrednictwem technologii DisplayHDR 400 True Black. Ponadto w ramach kompatybilności z technologią Variable Refresh Rate zredukuje efekt rwania obrazu za pomocą Nvidia G-Sync.Nowy standard przesyłu danych wdrażany jest także przez producentów sprzętu audio. Jedną z pierwszych firm, która zastosuje HDMI 2.1 w urządzeniach tego typu, będzie Yamaha. Korporacja planuje zaimplementować złącze nowej generacji w amplitunerach z linii Aventage.- mówi Chandlee Harrell. -Według analityków z firmy Verified Market Research wartość globalnego rynku technologii 8K w 2018 roku wyniosła 1,78 mld dol. Przewiduje się, że do 2026 roku wzrośnie do 57,87 mld dol. przy średniorocznym tempie wzrostu na poziomie 54,5 proc.