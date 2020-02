MF: Wprowadzenie paragonów elektronicznych pozwoli na "uberyzację" płatności

Łukasz Szewczyk

Polacy lubią i chętnie korzystają z nowinek technologicznych. Także w płatnościach nie boimy się nowych rozwiązań. Dynamicznie rośnie liczba użytkowników Apple Pay czy Revoluta. Przyszłością są nie tylko rozwiązania, które pozwalają w pełni cyfrowo przeprowadzić proces włączania klienta do instytucji finansowej. Niedługo standardem może być też płatność twarzą, skanem tęczówki, za pomocą głosu, a nawet DNA.

- ocenia w rozmowie z agencją Newseria Innowacje Paweł Bułgaryn, kierownik zespołu systemu płatniczego w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów.Polskie finanse stają się coraz bardziej cyfrowe. Na popularności zyskują płatności zbliżeniowe. Raport NBP wskazuje, że Polska należy do grona krajów o najwyższym użyciu kart zbliżeniowych na świecie. Na koniec I półrocza 2019 roku liczba kart płatniczych z funkcją zbliżeniową sięgnęła 36,1 mln, a karty zbliżeniowe stanowią blisko 85,7 proc. wszystkich kart płatniczych w Polsce. Z systemu BLIK korzysta już np. 10,6 mln użytkowników. W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku dokonano 146 mln transakcji - dla porównania w pierwszych czterech latach funkcjonowania BLIKA było ich łącznie 135 mln.- wskazuje Paweł Bułgaryn.Z raportu CFA Society Poland i SpotData "Przyszłość sektora finansowego. Ewolucje i rewolucje" wynika, że jednym z kluczowych trendów w sektorze finansowym, są nowe technologie. Na znaczeniu zyskuje więc chmura, która umożliwia rozwój technologii obliczeniowych, blockchain czy uczenie maszynowe. Rozwija się też system bezpiecznych i szybkich płatności opartych m.in. na fali dźwiękowej zawierającej zaszyfrowane dane.- ocenia Paweł Bułgaryn.Rozwój fintechów sprawia, że banki muszą wprowadzać nowe rozwiązania, by nie stracić klientów. Ci zaś stawiają na wygodę, stąd choćby popularność systemu Revolut. Polska jest trzecim największym rynkiem, na którym oferuje on swoje usługi.Coraz popularniejsze staje się też zdalne uwierzytelnianie płatności - bezpieczne podpisy elektroniczne dla firm i indywidualnych użytkowników. To jednak dopiero początek. Przyszłością będzie biometryczne potwierdzenie płatności - skanem twarzy, tęczówki czy linii papilarnych.- tłumaczy ekspert.Pierwsze tego typu sklepy powstały już w Polsce. Liderem w takich systemach są Chiny, gdzie skan twarzy wystarczy, by dostać się do biura, metra czy zrobić zakupy. W części punktów usługowych nie ma już terminali - zastąpiły je liczne kamery skanujące twarze klientów. Płatność zatwierdza się przez mrugnięcie.- przekonuje Paweł Bułgaryn.