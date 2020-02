Banki przechodzą na podpisy elektroniczne

Łukasz Szewczyk

Cyfrowa rewolucja unowocześni systemy obiegu danych. Digitalizacja dokumentów ułatwi ich katalogowanie i przetwarzanie. Cyfryzacja administracji oraz przedsiębiorstw umożliwi przeniesienie dokumentacji do zasobów cyfrowych i zarchiwizowanie jej w chmurach danych. Według ekspertów w przyszłości podpisywanie umów na papierze może być w ogóle zabronione, głównie ze względu na walkę ze zmianami klimatycznymi.

- podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Innowacje Przemysław Sołdacki, wiceprezes Astrafox. -Potencjał cyfrowej dokumentacji docenili m.in. menedżerowie Alior Banku, BNP Paribas oraz PKO BP, którzy zainwestowali w rozwój fintechu Autenti, specjalizującego się w systemach do zarządzania cyfrową dokumentacją. Zadaniem inżynierów Autenti będzie opracowanie narzędzia do podpisywania dokumentów za pośrednictwem e-podpisu przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych oraz komputerów osobistych. Nowa platforma pozwoli podpisywać dokumenty za pośrednictwem internetu, ograniczy zużycie papieru, a także poprawi bezpieczeństwo klientów np. poprzez wdrożenie zdalnej kontroli transakcji. Dzięki niej członkowie rodziny mogliby śledzić operacje dokonywane na kontach osób starszych, aby szybciej wykryć podejrzane transakcje.W rozwiązania z zakresu usprawniania przepływu dokumentacji inwestuje także firma eDokumenty. Produkuje ona wyspecjalizowane narzędzia do obsługi systemów cyfrowego fakturowania, kontroli wniosków oraz cyfrowej korespondencji. Platforma eDokumenty umożliwia wdrożenie cyfrowego, w pełni zinformatyzowanego środowiska pracy.- tłumaczy ekspert.Szereg rozwiązań z zakresu digitalizacji procesu obiegu dokumentów przygotowała także firma Astrafox. Za pośrednictwem autorskiego narzędzia Alteryx firmy mogą budować modele predykcyjne czy drzewa decyzyjne, chmurowa hurtownia danych Snowflake umożliwi analizowanie dużych zasobów danych w czasie rzeczywistym, a Tableau zautomatyzuje proces tworzenia raportów, statystyk i prognoz.Również przedstawiciele administracji publicznej rozwijają rozwiązania z zakresu digitalizacji dokumentów. Dobrym przykładem takiego działania są prace nad aplikacją mObywatel, która za pośrednictwem profilu mTożsamość uwierzytelnia najważniejsze rejestry, takie jak imiona, nazwiska, daty urodzenia, zdjęcia czy numer PESEL w celu składania dokumentów za pośrednictwem internetu. Dzięki temu może posłużyć do rejestracji usług, odbierania paczek poleconych czy uwierzytelniania tożsamości na potrzeby głosowania w wyborach. Sprawdzi się także w roli cyfrowego prawa jazdy, legitymacji studenckiej czy nośnika eRecept.Z kolei w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka polski rząd powołał do życia platformę OBYWATEL.GOV.PL, która ma umożliwić złożenie urzędowych wniosków bez wychodzenia z domu, drogą cyfrową. Platformę przystosowano m.in. do zdalnego wnioskowania o wydanie dowodu osobistego, zarejestrowanie samochodu czy zgłoszenie dziecka do żłobka.- mówi Przemysław Sołdacki.Według analityków z firmy Mordor Intelligence wartość globalnego rynku systemów DMS (ang. system zarządzania dokumentami) w 2019 roku wyniosła 3,88 mld dol. Przewiduje się, że do 2025 roku wzrośnie do 7,68 mld dol. przy średniorocznym tempie wzrostu na poziomie 12 proc.