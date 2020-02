Nowe technologie szansą dla popularności sportu

Łukasz Szewczyk

Cyfrowe technologie redefiniują podejście do sportu zarówno wśród samych sportowców, jak i kibiców. Za sprawą nowych rozwiązań, sportowcy są w stanie efektywniej pracować na swoje sukcesy, natomiast kibice otrzymują zupełnie nowe doświadczenia związane ze wspieraniem swojej drużyny.

Idei sportowej rywalizacji przyświeca przede wszystkim szacunek do ludzkiego ciała, talentów, ciężkiej pracy podczas treningów. I choć sportowcy nie korzystają z technologicznego dopingu, to jednak nowe technologie stają się niezwykłym wsparciem w trakcie sportowych rywalizacji. Eksperci pracują na coraz lepszych materiałach, z których są wykonane stroje, pracują nad lepszymi nartami na przykład w skokach narciarskich, Adidas od lat w swoich laboratoriach opracowuje kolejne generacje piłek, które później wykorzystywane są w turniejach takich jak Euro 2020.Kluby piłkarskie coraz śmielej sięgają po technologiczne nowinki. Angielski klub z ligi regionalnej Leatherhead FC wykorzystuje możliwości sztucznej inteligencji do wsparcia przy opracowywaniu strategii meczowej. Wykorzystywana jest do tego platforma IBM Watson, która śledzi możliwości wszystkich graczy, analizuje je i dostarcza trenerom dogłębne informacje, mogące pomóc opracować efektywną strategię. Normą jest już wykorzystywanie przez sportowców sensorów zbierających dane o ich wysiłku i osiągnięciach podczas treningu i zawodów.Także po stronie kibiców technologiczne rozwiązania stają się coraz popularniejsze i istotne w doświadczaniu sportowych emocji. To już nie tylko transmisje telewizyjne i telebim podczas meczu na stadionie. Sam sposób realizacji telewizyjnej zmienił się, mnogość kamer pozwala na lepsze doświadczenia, serwisy wideo pozwalają na wybór innych kamer, internet to też łatwiejszy dostęp do wspierania na odległość swojej ulubionej drużyny. Transmisje nie ograniczają się do kilku kanałów, w sieci można obejrzeć mecze także z niższych lig.Aplikacje mobilne oferują poszerzone statystyki, każdy może być na bieżąco z karierą swoich ulubionych sportowców. Budowane jest zaangażowanie przy wykorzystaniu mediów społecznościowych. Kluby, sponsorzy i organizatorzy sportowych wydarzeń starają się za sprawą nowych technologii jeszcze bardziej budować relacje z fanami. Powstają aplikacje dla gogli do wirtualnej rzeczywistości pozwalające na wirtualne spotkanie z takimi gwiazdami jak tenisista Andy Murray. Na stadionie AT&T w Dallas kibice mogę sobie robić selfie z avatarami graczy NFL lokalnej drużyny. Szereg takich nowoczesnych rozwiązań łączących świat wirtualny i rzeczywisty tworzonych jest na całym świecie, wszystko po to, aby fani, stawali się jeszcze większymi kibicami swoich drużyn czy sportowców.- mówi Michał Sosinka, menadżer Cloud Infrastructure Services z Capgemini.Michał Sosinka, menadżer Cloud Infrastructure Services z Capgemini.Aby w pełni zrozumieć znaczenie wpływu nowych technologii na sport i jego przyszłość eksperci Capgemini przeprowadzili ankiety z 10 tysiącami kibiców sportowych z 9 krajów oraz wykonali pogłębione analizy wśród 20 ekspertów z branży, sportowców i przedstawicieli start-upów około sportowych. Na podstawie tych doświadczeń i wyników badań powstał raport "Emerging tech in sports: Reimagining the player and fan experience.".Z raportu Capgemini wynika, że według prawie 70% kibiców zastosowanie takich technologii jak poszerzona rzeczywistość (augmented reality), wirtualna rzeczywistość (virtual reality), sztuczna inteligencja (AI) czy biometria poprawiły ogólne wrażenia ze sportowych wydarzeń, zarówno na stadionie, jak i poza nim. Młodsi kibice z chęcią pasjonują się sportem, zarówno na stadionie, jak i za pośrednictwem sieci. Największymi zwolennikami nowych technologii są kibice z krajów azjatyckich, takich jak Indie, Hongkong czy Singapur.Dla sportowców nowe technologie to okazja do zwiększenia wydajności za sprawą inteligentnych sensorów, które pozwalają śledzić i analizować wyniki w czasie rzeczywistym. Technologia to dla nich także szansa na zapobieganie urazom lub lepsze radzenie sobie z kontuzjami.Eksperci z branży sportowej w raporcie Capgemini podkreślają, że wykorzystanie nowych technologii wśród kibiców przekłada się na realne korzyści dla drużyn i organizacji. Można mówić o efekcie domina pod względem ogólnego zaangażowania fanów. Kibice, którym spodobają się rozwiązania technologicznej, chętniej przychodzą na kolejne mecze, zwiększają też swoje wydatki na wszelkie produkty związane z zespołem, zawodnikami, a nawet na jedzenie i napoje na stadionie, oraz subskrypcje online transmisji sportowych. Według badań, pozytywne doświadczenia kibiców, związane z wykorzystaniem nowych technologii, przekładają się na 25-punktową różnicę w wskaźniku lojalności NPS względem kibiców, którzy takich doświadczeń nie mieli.Badanie Capgemini to nie tylko analiza bieżącej sytuacji, ale przede wszystkim spojrzenie na sport w dobie cyfrowej transformacji. Na podstawie tych rynkowych badań, eksperci jasno wskazują obszary, na których powinni skupić się włodarze klubów sportowych i organizatorzy imprez sportowych, aby efektywniej wykorzystać nowe technologie na rzecz większego zaangażowania fanów.Przede wszystkim należy zbudować zaufanie wśród fanów, tak aby Ci gotowi byli przekazać swoje dane do ich dalszego wykorzystywania na potrzeby budowania lepszych doświadczeń na stadionie i poza nim. Przed wdrożeniem nowych technologii niezbędne jest zidentyfikowanie potrzeb kibiców i ich oczekiwań, tak aby były to rzeczywiście trafione inwestycje. Celem wykorzystania nowych technologii powinno być konwertowanie kibiców okazjonalnych, na zagorzałych kibiców, którzy będą częściej chodzić na mecze, kupować więcej gadżetów i bardziej angażować się. Finalnie nowe technologie to okazja do udoskonalenia doświadczeń związanych z kibicowaniem poza stadionem. Kibice często skarżą się na trudny dostęp do streamingu lub jego koszty. Potrzebne jest lepsze dopasowanie cyfrowych mediów do współczesnych oczekiwań kibiców.- mówi Michał Sosinka, menadżer Cloud Infrastructure Services z Capgemini.Wykorzystanie nowych technologii do budowania doświadczeń związanych z kibicowaniem wciąż jest rosnącym obszarem. To wciąż pole do popisu dla klubów sportowych, szansa na zbudowanie swoich przewag w zmieniającym się świecie.