Kolej regionalna się cyfryzuje. Coraz więcej usług dostępnych online

Łukasz Szewczyk

Kolej staje się coraz bardziej innowacyjna. Na zmianach korzystają również pasażerowie. Nowoczesne aplikacje nie tylko pozwalają na zakup biletu, ale też w czasie rzeczywistym podają informacje o ruchu w miejscu docelowym. Innowacje nie omijają także pociągów regionalnych. POLREGIO wprowadziło np. rozwiązania, które pozwalają niepełnosprawnym łatwiej zaplanować podróż

- podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Innowacje Krzysztof Zgorzelski, prezes POLREGIO.Kolej przechodzi szybkie zmiany. Inaczej wyglądają same pociągi - aerodynamiczne, zbudowane z lekkich materiałów są znacznie szybsze, coraz częściej także ekologiczne, np. napędzane wodorem. Dla maszynistów nowe technologie oznaczają duże ułatwienia - systemy sztucznej inteligencji ostrzegają przed wypadkiem, a czujniki umieszczone na torach alarmują przy wykryciu nieprawidłowości. Zyskują też pasażerowie.Nie tylko najwięksi przewoźnicy, lecz także regionalni wprowadzają udogodnienia podczas podróży. Większość biletów kupuje się online w domu lub na stacji za pośrednictwem automatów biletowych. Po zakupie można zeskanować kod kreskowy z biletu w barierze bezpieczeństwa, eliminując potrzebę papierowych biletów. Najnowsze aplikacje zapewniają pasażerom wszystkie informacje, których mogą potrzebować podczas podróży, w tym rozkłady jazdy pociągów i ważne aktualizacje usług. Jeśli pasażer przyjeżdża do nieznanego miasta, ma dostęp do lokalnych linii autobusowych, tramwajowych i metra, dzięki czemu może zaplanować kolejną część podróży.- wskazuje Krzysztof Zgorzelski.Platforma "Podróż bez barier" zaprojektowana przez Przewozy Regionalne udostępnia w jednym miejscu wszystkie informacje istotne dla pasażerów - wyszukiwarkę i siatkę połączeń, wszystkie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pasażer może też zamówić asystę, a wszystko bez konieczności rejestracji.- tłumaczy prezes POLREGIO.Elektroniczne systemy informacji pasażerskiej podają komunikaty o zbliżających się stacjach. Podobne systemy działają w większości krajów, ale np. w Azji wyświetlają informacje o możliwych przesiadkach w zależności od stacji, podają też najszybszą trasę na inne perony. U większych przewoźników elektroniczne systemy są dopasowane do indywidualnych potrzeb pasażerów.Jak mówi Krzysztof Zgorzelski, cyfryzacja w POLREGIO pozwala też przyspieszyć ewentualne reklamacje.- dodaje.