Telemedycyna przyspiesza. Polacy opracowują domowy aparat EKG

Łukasz Szewczyk

Inteligentne urządzenia medyczne do domowego użytku pozwalają na coraz lepszą diagnostykę. Opracowywany przez Polaków przenośny aparat do wykonywania EKG wykryje ewentualne nieprawidłowości i poinformuje o nich lekarza. W domowych warunkach można też już przeprowadzić między innymi EEG.

- mówi w rozmowie z agencją Newseria Innowacje Andrzej Cacko, dyrektor medyczny Telemedical Innovations.Standardowo elektrokardiogram wykonywany jest w gabinecie zabiegowym przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Nie wszyscy pacjenci są jednak wystarczająco mobilni, by udać się na takie badanie. Problemem są także kolejki do lekarza pierwszego kontaktu, który może skierować na takie badanie.Urządzenie działa zgodnie z zaawansowanym oprogramowaniem ICT składającym się z aplikacji EKG pobranej na smartfon, tablet lub komputer (system zarządzania pacjentami EKG), chmury (sieć komputerowa do przechowywania zestawów danych) oraz drugiej aplikacji używanej przez samych lekarzy do analizy i oceny. Sztuczna inteligencja, wraz z zestawem instrukcji algorytmicznych, umożliwia wygenerowanie na podstawie wykresu EKG szeregu sygnałów ostrzegawczych. Takie alarmy posłużą jako markery nieprawidłowości w EKG i ułatwią lekarzom ocenę potencjalnego ryzyka.- przekonuje ekspert.Na rynku dostępne są już podobne produkty. Certyfikat FDA otrzymał już na przykład Kardia Mobile od AliveCor, czyli mobilny monitor EKG oparty na algorytmach uczenia maszynowego. Urządzenie współpracuje z pierwszą na świecie platformą z obsługą sztucznej inteligencji, która pomaga pacjentom i klinicystom we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków i najczęstszych arytmii oraz stwierdzaniu podwyższonego ryzyka udaru mózgu. Wykonanie w domowych warunkach elektroencefalografii umożliwia z kolei Muse. To urządzenie jest wyposażone w siedem czujników EEG. Monitoruje aktywność mózgu podczas medytacji i przesyła informacje do komputera, smartfona lub tabletu przez Bluetooth.- podkreśla Andrzej Cacko.Według Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom co roku na choroby serca w USA umiera około 610 tys. osób. Najczęstsza jest choroba wieńcowa. W USA umiera na nią ponad 370 tys. osób rocznie. Według Światowej Organizacji Zdrowia na całym świecie rocznie na choroby serca umiera ponad 17 mln osób.Według Straits Research światowy rynek inteligentnych urządzeń medycznych został w 2018 roku wyceniony na 3,9 mld dol. Do 2026 roku ma wykazać średnioroczny wzrost na poziomie 24 proc.