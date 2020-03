LG filmuje w 8K pierwszy mecz Premier League

Łukasz Szewczyk

Firma LG poinformowała o sfilmowaniu pierwszego meczu Tottenham Hotspur w rozgrywkach angielskiej Premier League w rozdzielczości 8K.

Nagranie powstało podczas meczu między klubami Tottenham i Burnley, który odbył się 7 grudnia 2019 na nowoczesnym stadionie Tottenham Hotspur Stadium.Firma LG i klub Tottenham współpracowały z nagradzaną agencją ShootMedia, która do realizacji filmu skierowała zespół wyposażony w kilka kamer i kierowany przez słynnego producenta wideo wydarzeń sportowych Matta Rumseya. Używając czterech kamer 8K Red Monstro VV, co stanowi połowę tych urządzeń znajdujących się w Wielkiej Brytanii oraz zestawu obiektywów, agencja ShootMedia uchwyciła szczegóły meczu oraz emocje towarzyszące sportowej imprezie.Z zarejestrowanych powstał 75-sekundowy firm, który będzie wyświetlany na telewizorach LG OLED i NanoCell 8K z roku 2020, eksponowanych od końca marca w wybranych sklepach na całym świecie.Telewizory LG spełniają wymagania stowarzyszenia CTA (Consumer Technology Association) definiujące nową generację urządzeń i usług 8K Ultra HD o rozdzielczości czterokrotnie większej od 4K i 16-krotnie większej od FHD. Telewizory Real 8K od LG przewyższają szczegółowe wymagania CTA dotyczące rozdzielczości, wejść cyfrowych, poszerzonego zakresu tonalnego, skalowania do wyższej rozdzielczości, głębi bitowej oraz metodologii pomiarów. Są wyposażone w nowy, inteligentny procesor α (Alpha) 9 trzeciej generacji. Telewizory z linii na rok 2020 są wyposażone w funkcję skalowania optymalizującą jakość obrazu i dźwięku, opartą na sztucznej inteligencji oraz technologii uczenia Deep Learning.