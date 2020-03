Microsoft uruchamia program korzyści Xbox Game Pass Perks

Łukasz Szewczyk

Microsoft poinformował o uruchomieniu nowego programu dla abonentów - Xbox Game Pass Ultimate Perks.

Dzięki członkostwu gracze, poza dostępem do katalogu ponad 100 najlepszych gier na konsolach Xbox One i komputerach PC z Windows 10, otrzymywać będą regularnie bezpłatne dodatki do gier, zawartość oraz liczne bonusy. Nowe Korzyści będą ogłaszane wraz z aktualizacjami katalogu gier Xbox Game Pass.Użytkownicy nie muszą rejestrować się do programu - wszyscy aktywni subskrybenci usługi znajdą swoje dodatki w zakładce Xbox Game Pass na konsolach Xbox One, w aplikacji Xbox na Windows 10 oraz w aplikacji mobilnej Xbox Game Pass na Android i iOS. Na początek programu, udostępniono dodatkową zawartości do gier World of Tanks: Mercenaries, Sea of Thieves i Smite.Jednocześnie, ogłoszone zostały nowe gry, które w marcu dołączą do katalogu Xbox Game Pass na konsole Xbox One:• Ace Combat 7: Skies Unknown (gra dostępna w Xbox Game Pass na konsole i Xbox Game Pass Ultmate od 19 marca)• Kona (gra dostępna w Xbox Game Pass na konsole i Xbox Game Pass Ultmate od 19 marca)• The Surge 2 (gra dostępna w Xbox Game Pass na konsole i Xbox Game Pass Ultmate od 19 marca)• Bleeding Edge (gra dostępna w Xbox Game Pass na konsole i Xbox Game Pass Ultmate od 24 marca)• Power Rangers: Battle for the Grid (gra dostępna w Xbox Game Pass na konsole i Xbox Game Pass Ultmate od 26 marca)Jak również tytuły, które zostaną udostępnione abonentom Xbox Game Pass na PC:• Astrologaster• Bleeding Edge• Power Rangers: Battle for the Grid• The Surge 2