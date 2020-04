Świnie przejmują władzę nad ludźmi. Szokująca gra symulacyjna o hodowli ludzi (wideo)

Łukasz Szewczyk

Gaming Factory, producent i wydawca gier komputerowych na PC i konsole, ogłosił nowy, kontrowersyjny tytuł w swoim portfolio wydawniczym - "Human Farm". Gracz wcieli się w świnię, która zdecyduje o losie i przeznaczeniu uwięzionych w klatkach ludzi. Premiera gry w wersji na PC i konsole planowana jest w 2021 roku.

- mówi Alek Abada, Art Director w Jtown Games.Akcja "Human Farm" rozgrywa się w równoległym wszechświecie, w którym ewolucja podążyła w innym kierunku, niż ten który znamy. Na pierwszy rzut oka to wciąż planeta Ziemia, lecz dominujący na niej gatunek ma różowy kolor skóry i trzy palce u dłoni. Gracz wcieli się w role świni. Jego rolą będzie decydowanie o losie uwięzionych w niewoli ludzi, zamkniętych na ludzkiej farmie. W ciele humanoidalnego zwierzęcia, zdecyduje czy i kiedy zmienić człowieka w pożywienie oraz podejmie decyzje czy więźniowie mają prawo do podstawowych czynności, takich jak jedzenie, czy spanie. Gracz zacznie rozgrywkę od skromnej, lokalnej ludzkiej rzeźni, aby w kolejnych etapach rozwinąć biznes, wprowadzając do niego kolejne ulepszenia. Zautomatyzuje proces produkcji, rozwinie nowe gałęzie przemysłu, zatrudni pracowników i zadba o wizerunek firmy.- mówi Mateusz Adamkiewicz, prezes Gaming Factory.- mówi Marcin Wysocki, developer Jtown Games"Human Farm" jest w trakcie produkcji. Premiera tytułu w wersji na PC i konsole planowana jest w 2021 roku.