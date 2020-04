UPC uruchamia bezpłatne zdalne warsztaty programowania dla dzieci

Łukasz Szewczyk

UPC Polska startuje ze specjalną edycją programu UPC Future Makers, inspirującą najmłodszych do korzystania z nowych technologii poprzez naukę podstaw języka programowania.

Inicjatywa jest częścią programu UPC #dzialamyztroska, który powstał, by wspierać klientów w czasie #zostanwdomu.- mówi Robert Redeleanu, CEO UPC Polska.UPC zachęca dzieci do zapisania się na warsztaty kodowania w czasie wolnym od szkoły. Zajęcia będą się odbywały w małych, dedykowanych ośmioosobowych grupach internetowych. Każdy uczeń będzie mógł liczyć na profesjonalne wsparcie doświadczonego trenera na każdym etapie zajęć. Warsztaty zostaną uzupełnione o cyklicznie organizowane webinary internetowe. Na warsztaty można się zapisać, korzystając z formularza online Partnerem merytorycznym jest firma Giganci Programowania, która zapewni dzieciom niezbędną platformę do nauki w domu. Aby wziąć udział w warsztatach, wystarczy komputer i dostęp do Internetu.