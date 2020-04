Nowe laboratorium zajmie się oceną urządzeń 5G pojawiających się na polskim rynku

Łukasz Szewczyk

Chociaż w Polsce trwa pandemia, Urząd Komunikacji Elektronicznej jest w trakcie wyłaniania pierwszych dostawców sieci 5G w Polsce. Trwają aukcje na pierwsze częstotliwości, co może już niebawem poskutkować pierwszymi wdrożeniami. Na polskim rynku już pojawiają się pierwsze urządzenia wspierające nowy standard. Sprawdzeniem ich bezpieczeństwa i zgodności z międzynarodowymi standardami zajmie się nowe laboratorium, które ma uprawnienia do wydawania międzynarodowych certyfikatów bezpieczeństwa.

- mówi agencji informacyjnej Newseria Innowacje Jerzy Żurek, dyrektor Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego.Pod koniec I kwartału 2020 roku w Instytucie Łączności otwarto Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych zgodne z międzynarodowymi standardami certyfikacji Common Criteria. To pierwszy tego typu ośrodek w Polsce. Dzięki niemu eksperci ds. cyberbezpieczeństwa otrzymają narzędzia do skuteczniejszego identyfikowania zagrożeń teleinformatycznych. Środki na budowę laboratorium pozyskano w ramach programu Cyberbezpieczeństwo i eTożsamość - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło na ten cel przeszło 2 mln zł.Ośrodek pozwoli zmierzyć się z wyzwaniami, jakie przed branżą informatyczną wkrótce postawi rozwój sieci 5G oraz upowszechnienie się systemów internetu rzeczy (IoT). Jest uprawniony m.in. do testowania i wydawania certyfikatów bezpieczeństwa zgodnych z międzynarodową normą ISO/IEC 15408, które będą honorowane także w innych krajach.O tym, że to na tym sektorze branży należy skupić uwagę ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, przekonuje raport "Securing the Future of a Smart World" opracowany przez Business Performance Innovation Network we współpracy z A10 Networks. Zgodnie z ustaleniami badaczy aż 94 proc. specjalistów IT uważa, że umasowienie się urządzeń IoT będzie miało istotny wpływ na kondycję oraz bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej piątej generacji.- tłumaczy ekspert.Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024 ma być odpowiedzią na wyzwania, jakie w nadchodzących latach postawią przed regulatorami nowe technologie. Dokument zakłada m.in. rozbudowę systemu wymiany informacji o cyberzagrożeniach oraz usprawnienie funkcjonowania bieżących systemów teleinformatycznych. W realizacji tych celów pomoże nawiązanie współpracy partnerskiej z eksperckimi korporacjami technologicznymi - Ministerstwo Cyfryzacji porozumiało się już z m.in. z Cisco, Ericssonem, Nokią oraz Samsungiem.Ministerialny dokument zakłada także wdrożenie Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa, które opiszą sposób wykorzystania nowoczesnych technologii w ramach infrastruktury sieciowej podmiotów publicznych oraz prywatnych. W ich ramach wprowadzone zostaną m.in. regulacje dotyczące wymiany informacji w chmurze czy funkcjonowania aplikacji mobilnych. Ministerstwo planuje także wdrożyć w życie programy edukacyjne, które podniosą świadomość obywateli w obszarze cyberbezpieczeństwa.- podsumowuje Jerzy Żurek.Według analityków z firmy Grand View Research wartość globalnego rynku cyberbezpieczeństwa w 2018 roku wyniosła 116,5 mld dol. Przewiduje się, że do 2025 roku wzrośnie ona do ponad 241 mld dol. przy średniorocznym tempie wzrostu na poziomie 11 proc.