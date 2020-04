Stworzona przez Polaków aplikacja zamienia mowę na logiczny i składny tekst, zrobi też notatki

Łukasz Szewczyk

Rozwijana przez polski start-up aplikacja Kristalic najpierw zamieni nagraną rozmowę na tekst, a potem ułoży transkrypcję w logiczne, poprawne stylistycznie, ortograficznie i interpunkcyjnie zdania. W sporządzonych notatkach można znaleźć ważne informacje, szukając ich według fraz - tak jak w klasycznych wyszukiwarkach internetowych. Aplikacja rozpoznawania mowy i tworzenia zdań uczy się na całym zasobie tekstowym internetu. Rozwiązanie początkowo będzie przeznaczone dla biznesmenów.

- tłumaczy w rozmowie z agencją Newseria Innowacje Filip Kozera, założyciel start-upu Kristalic.Podstawą działania aplikacji jest konwersja mowy na tekst. Tego typu funkcjonalność jest już dostępna w wielu aplikacjach mobilnych. W podstawowym zakresie zapewnia ją m.in. dedykowana dla iPhone'a Dictate. Dragon Anywhere pozwala natomiast nie tylko na prostą konwersję, lecz również tworzenie własnego słownika czy wyszukiwanie głosowe fraz w stworzonych dokumentach.Aplikacja rozwijana przez polski start-up idzie jednak o krok dalej. Wykorzystane w niej algorytmy sztucznej inteligencji nie tylko sprawnie przekształcają mowę na tekst, ale i nadają notatkom logiczny sens.- wyjaśnia Filip Kozera.Rozwiązanie oferowane przez polskich inżynierów zapewnia wsparcie dla 120 języków i może być zintegrowane z niezwykle popularną w czasach pandemii koronawirusa platformą Zoom. Algorytmy automatycznie identyfikują, który z rozmówców w danej chwili mówi. W ramach funkcjonalności mieści się nie tylko transkrypcja i budowanie zdań logicznych, lecz także poprawnych pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. Na razie rozwiązanie przeznaczone jest dla wąskiego grona odbiorców.- mówi założyciel Kristalic.Celem start-upu jest dotarcie do szerokiego grona użytkowników. Aplikację można już pobrać w App Store oraz Google Play.- deklaruje Filip Kozera.Według Verified Market Research światowy rynek oprogramowania i aplikacji do zarządzania notatkami został wyceniony w 2018 roku na niemal 900 mln dol. Do 2026 roku ma on osiągnąć wartość 1,35 mld dol.