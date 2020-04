Mousetrap Games wyprodukuje grę z Robertem Lewandowskim

Łukasz Szewczyk

Orange Studio Animacji, producent serialu animowanego "Kosmiczny wykop" podpisał podstawowe założenia do umowy (tzw. term sheet) z wrocławskim studiem Mousetrap Games na stworzenie gry w oparciu o licencję produkcji, w której główną rolę gra postać wzorowana na piłkarzu Robercie Lewandowskim.Term sheet reguluje zasady dalszej współpracy prowadzącej do zawarcia Umowy, na mocy której Orange Studio Animacji udzieli Mousetrap Games prawa do stworzenia i wydania jednej gry w zamian za wynagrodzenie obliczone jako ustalona część zysków pochodzących z komercjalizacji gry. Zadaniem MTG będzie produkcja, promocja oraz dystrybucja gry. Zadaniem Orange będzie przede wszystkim stworzenie dwóch sezonów serialu "Kosmiczny wykop" oraz dołożenie starań mających na celu zapewnienie najszerszej możliwej emisji tego serialu na świecie. Mousetrap Games zobowiąże się w umowie do tego, że gra będzie gotowa do soft launchu jeszcze w tym roku. "Kosmiczny wykop" to serial animowany dla dzieci w wieku 6-12 lat, którego premiera na antenie TVN, Siódemki i Player zaplanowana jest na wrzesień 2020 roku Fabuła animacji opiera się na przygodach drużyny skompletowanej przez Roberta Lewandowskiego spośród bardzo nietypowych zawodników z całego świata. Kapitan zabiera swoją drużynę... na planetę Spaceball, kosmiczną mekkę futbolu, gdzie odbywa się Galaktyczna Liga. "Kosmiczny wykop" to kreskówka o kulisach najpopularniejszego na świecie sportu, ale przede wszystkim o uniwersalnych wartościach, takich jak: przyjaźń, lojalność, tolerancja, empatia. Pierwsza seria obejmuje 26 odcinków.-- mówi Paweł Pewny, producent serialu. --- dodaje.-- mówi Edward Mężyk, Prezes Mousetrap Games. --- dodaje Mężyk.Do grona pierwszych recenzentów i testerów gry będzie prawdopodobnie należeć społeczność inwestorów, którzy włączą się w kampanię crowdfundingową prowadzoną przez Premium Fund, czyli spółkę-matkę Mousetrap Games. Zbiórka jest promowana na platformie Crowdway.pl, a jej szczegóły można poznać na zainwestujwgry.pl . W ramach oferty akcji o wartości do 2 mln zł Premium Fund chce pozyskać od crowdinwestorów środki na innowacyjne produkcje Mousetrap Games w segmencie gier mobilnych, w szczególności z kategorii hypercasual, midcore i hybryda. W ramach zbiórki oferuje nowym inwestorom akcje oraz zestawy benefitów inwestorskich oraz gamingowych. Minimalna wartość inwestycji zaczyna się już od 300 zł.