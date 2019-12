BLIK: Kolejny, już dziewiąty bank udostępnia przelewy na numer telefonu

Łukasz Szewczyk

Bank Pekao udostępnił klientom możliwość wykonywania przelewów na telefon BLIK. To najszybszy sposób przekazywania pieniędzy pomiędzy klientami różnych banków. Użytkownicy BLIKA mogą przelewać pieniądze w ten sposób z wykorzystaniem aplikacji mobilnych dziewięciu banków.

Przelewy na telefon BLIK stają się coraz popularniejszym sposobem na przekazywanie pieniędzy. W pierwszych trzech kwartałach tego roku użytkownicy zrealizowali blisko 11 milionów takich transakcji. Atutem rozwiązania jest przede wszystkim to, że nie trzeba znać numeru konta odbiorcy przelewu, a pieniądze docierają do odbiorcy, nawet jeśli korzysta z usług innego banku, który udostępnia tę funkcję.Obecnie, po uruchomieniu usługi w, już dziewięć banków umożliwia wykonywanie przelewów na numer telefonu BLIK. Możliwe jest to także w- mówi Monika Król, Wiceprezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.Aby korzystać z przelewów na numer telefonu BLIK, użytkownik musi powiązać ten numer ze swoim rachunkiem bankowym - robi to w aplikacji bankowości mobilnej. Informacja taka trafia do systemu BLIK. Dzięki temu, gdy inny użytkownik BLIKA chce wysłać przelew na numer telefonu, jego bank może sprawdzić w systemie BLIK, na jaki numer rachunku ma wykonać przelew. Pieniądze trafiają na konto odbiorcy niemal natychmiast - nawet jeśli nadawca przelewu ma konto w innym banku niż jego odbiorca.Zrealizowanie przelewu na numer telefonu BLIK jest bardzo proste. Po uruchomieniu aplikacji mobilnej banku należy wybrać "Przelew na telefon BLIK", następnie z książki kontaktów trzeba wybrać osobę, której mają być przekazane pieniądze (za pierwszym razem aplikacja mobilna banku poprosi o dostęp do kontaktów zapisanych w telefonie) lub po prostu wpisać jej numer telefonu. Użytkownik wybierając odbiorcę przelewu z listy kontaktów widzi, czy dana osoba również korzysta z tej funkcji i może otrzymać przelew na numer telefonu BLIK. Dalej po wpisaniu kwoty i tytułu przelewu wystarczy zatwierdzić go PIN-em aplikacji mobilnej. Już po chwili odbiorca przelewu będzie miał pieniądze na swoim koncie.