Pracodawcy RP: Technologia 5G będzie trampoliną do rozwoju usług i produktów

Łukasz Szewczyk

Rozwój sieci 5G umożliwi kolejne innowacje w obszarze usług, produktów i administracji publicznej i może przynieść Polsce wzrost PKB o ponad 63 mld złotych - wynika z raportu "Sieci 5G w Polsce. Szanse i wyzwania", przygotowanego na potrzeby Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej przez Accenture

Wdrożenie sieci 5G w Polsce jest nieuniknione, jednak nadal trwają dyskusje i konsultacje dotyczące strategii wprowadzenia tej nowej technologii. Raport "Sieci 5G w Polsce. Szanse i wyzwania" przedstawia społeczny i ekonomiczny wpływ wdrożenia sieci 5G w naszym kraju z perspektywy konsumentów, przedsiębiorców oraz administracji publicznej. Raport, we współpracy z Pracodawcami Rzeczpospolitej Polskiej, przygotowała firma Accenture.Z analizy przeprowadzonej na potrzeby raportu wynika, że wprowadzenie technologii 5G przyczyni się do korzystnych dla Polski zmian gospodarczych. Raport zwraca uwagę na korzyści, jakie mogą osiągnąć przedsiębiorstwa oraz indywidualni konsumenci w wyniku rozwoju tej technologii, tworzenia nowych produktów i usług oraz wdrożenia infrastruktury 5G. Szacuje się, że do 2028 roku dzięki zastosowaniu technologii 5G polskie PKB zwiększy się relatywnie o 1,2%, a rynek wzrośnie o 98 tysięcy miejsc pracy. Korzyści w odniesieniu do wzrostu gospodarczego kraju prognozowane są na 63,2 miliardy zł.- mówi Piotr Muszyński, doradca Prezydenta Pracodawców RP ds. telekomunikacji.- mówi Tomasz Grabowski, Dyrektor Zarządzający, Accenture w Polsce.- dodaje dr Aleksandra Suchorzewska, szefowa zespołu strategii technologicznej w Accenture.