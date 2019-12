Serwis Chili dostępny z płatnością na rachunku Play

Łukasz Szewczyk

Komórkowa sieć Play pakietu Zakupów Mobilnych dodała platformę CHILI. Dzięki temu klienci Play zyskają wygodny dostępem do hitów filmowych prosto z kina, płacąc za nie za pomocą rachunku za telefon lub Internet.

CHILI to popularny serwis VOD, który zdobył serca użytkowników z całej Europy (serwis dostępny jest obecnie w pięciu krajach). Wyróżnia go nie tylko katalog światowych i polskich filmów i seriali ( zarówno nowości, jak i pozycji katalogowych), ale także komfort użytkowania. CHILI to platforma, która umożliwia wypożyczanie i zakup (czyli film pozostaje na zawsze dostępny na koncie) pojedynczych tytułów, bez konieczności opłacania miesięcznego abonamentu - użytkownik płaci tylko za to, co ogląda.Aby korzystać z serwisu należy wejść na stronę chili.com i zarejestrować się za darmo. Później pozostaje już tylko wybrać tytuł, a w opcjach płatności zaznaczyć rachunek Play. Weryfikacja przebiega równie sprawnie - użytkownik proszony jest o podanie numeru telefonu, na który otrzymuje unikatowy kod PIN w celu potwierdzenie każdej transakcji.Z wygodnej opcji "Zapłać z Play" mogą w tym przypadku skorzystać wszyscy klienci Play, którzy wybrali ofertę abonamentową. Szczegóły zakupów mobilnych dostępne są od razu w Play24, a ich podsumowanie uwzględniane jest w comiesięcznym rachunku. Dzięki temu, by oglądać dostępne na platformie treści, użytkownicy nie muszą podawać danych karty płatniczej.Z CHILI, tak jak z innych znanych serwisów wideo, można korzystać poprzez stronę internetową lub w aplikacji na urządzenia mobilne oraz Smart TV. Można powiązać z kontem aż do 5 urządzeń.Serwis CHILI umożliwia także pobieranie wypożyczonych i zakupionych treści i oglądanie ich w trybie offline, co szczególnie przydaje się podczas podróży samolotem lub w innych miejscach, gdzie połączenia internetowe jest niemożliwe.