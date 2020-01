Plus rozpoczyna budowę komercyjnej sieci 5G

Łukasz Szewczyk

Polkomtel, operator sieci Plus z Grupy Cyfrowy Polsat rozpoczyna budowę komercyjnej sieci 5G na częstotliwości 2600 MHz TDD. W pierwszym kwartale 2020 roku klienci z co najmniej 7 miast w całej Polsce będą mogli korzystać z nowej technologii.

Nowy cyfrowy świat będzie wymagał jeszcze szybszego, bardziej niezawodnego i stabilnego transferu coraz większej ilości danych. Przeprowadzone w 2019 roku testy zakończyły w grudniu przygotowania Plusa do stworzenia i uruchomienia pierwszej w Polsce komercyjnej sieci 5G. Obecnie rozpoczęła się już budowa sieci 5G na częstotliwości 2600 MHz TDD.- mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. i Polkomtel Sp. z o.o., operatora sieci Plus.Budowa sieci 5G Grupy Cyfrowy Polsat na początku będzie realizowana w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Na jej potrzeby zostały przeznaczone posiadane przez Grupę zasoby w paśmie 2600 MHz TDD, pozwalające przy użyciu technologii MIMO 4x4 i QAM256 przekroczyć prędkość 500 Mb/s.- mówi Justyna Kulka, Członek Zarządu Polkomtel Sp. z o.o., operatora sieci Plus.W budowanej sieci 5G kluczowym elementem jest wykorzystanie technologii TDD (Time Division Duplex), której jedyne komercyjne wdrożenia w Polsce posiada Grupa Cyfrowy Polsat w paśmie 2600 MHz (2570-2620 MHz). TDD pozwala na realizację transmisji danych z wykorzystaniem jednego, wspólnego fragmentu pasma do naprzemiennej w czasie transmisji downlink/uplink.- dodaje Justyna Kulka, Członek Zarządu Polkomtel Sp. z o.o., operatora sieci Plus.Rozwiązanie zastosowane w budowie sieci 5G przez Grupę Cyfrowy Polsat to technologia, która od niedawna jest wprowadzana na świecie. Wykorzystanie do tego celu częstotliwości 2600 MHz jest znane z działających już na świecie komercyjnych sieci 5G w USA oraz w Chinach. Grupa Cyfrowy Polsat jako pierwsza w Polsce rozpoczęła budowę sieci 5G w oparciu o taką technologię.W pierwszym kwartale 2020 roku jest planowane uruchomienie 5G na około 100 stacjach bazowych. Stacje bazowe będą wyposażane w nowoczesny sprzęt sieciowy 5G dostarczony przez firmy Nokia i Ericsson.