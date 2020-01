Pierwsze miasto 5G w Polsce z Play

Łukasz Szewczyk

Play podpisał memorandum z Miastem Gdynia, na mocy którego zostanie uruchomiona sieć 5G.

Konferencja prasowa Play / Fot. Play

Jean Marc Harion, prezes komórkowej sieci Play oraz prezydent Gdańska Wojciech Szczurek podpisali memorandum dotyczące uzyskania dostępu, rozwoju i wdrożenia rozwiązań nowoczesnej technologii 5G. Gdynia jest pierwszym polskim miastem, w którym na tak szeroką skalę wprowadzono sieć najnowszej generacji. Jest to możliwe dzięki wdrażaniu przez Play rozwiązań technologicznych wykorzystujących istniejące zasoby częstotliwości w paśmie 2100 MHz w modelu współdzielenia częstotliwości.- powiedział Jean Marc Harion, Prezes Play.W ramach współpracy z Miastem Gdynia Play organizuje szereg działań adresowanych do mieszkańców w każdym wieku, które mają na celu edukować, a także realnie wpływać na ich codzienne doświadczenia jako użytkowników sieci. Seniorzy będą mogli uczestniczyć w pokazach filmowych z wykorzystaniem Play TV BOX i routerów 5G oraz w warsztatach na temat tej technologii i kompetencji cyfrowych, studenci są zaproszeni do zbadania potencjału tej technologii na prawdziwym sprzęcie 5G, a indywidualni użytkownicy będą mogli doświadczyć w rzeczywistych warunkach możliwości oferowanych przez istniejącą już sieć najnowszej generacji. Dodatkowo działania wspierać będzie Fundacja Legalna Kultura, ekspert w zakresie programów edukacyjnych dotyczących kompetencji cyfrowych, promujący legalne źródła cyfrowych treści kulturowych.- dodaje Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni.Uruchomienie sieci 5G w aglomeracji trójmiejskiej dla lokalnej społeczności jest możliwe dzięki istniejącej sieci Play 5G Ready, która została zaktualizowana o odpowiednie oprogramowanie, wdrażające dynamiczne współdzielenie częstotliwości i wykorzystanie funkcjonalności synchronizacji czasu. To jedno z pierwszych tego typu rozwiązań w skali światowej, pozwalające na tak szerokie zastosowanie technologii najnowszej generacji, jeszcze przed dystrybucją tzw. częstotliwości C-band. Play posiada łącznie 7868 stacji bazowych, z czego 865 zostało uruchomionych w minionym roku.- powiedział Michał Ziółkowski, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Technicznych w Play.W 2019 roku całkowita wielkość transmisji danych w sieci Play wzrosła o 29% rok do roku do 288 PB. W ostatnim kwartale odnotowano wzrost transmisji danych w godzinach szczytu aż o 31% - 585,57 Gbps w porównaniu do wyników z Q4 2018. Tak dobre wyniki to między innymi efekt pracy ponad 93% stacji bazowych podłączonych do sieci szkieletowej łączami transmisyjnymi o dużej przepływności - co najmniej 1 Gb/s. Ta nowoczesna infrastruktura zagwarantowała sieci Play także tytuł Najszybszej Sieci Mobilnej w Polsce przyznany przez firmę Ookla, specjalizującą się w pomiarach prędkości łącza internetowego.Jednym z głównych filarów strategii operatora na najbliższe lata jest budowa oraz rozwój nowoczesnej i innowacyjnej infrastruktury, która zapewni dostęp do możliwości jakie oferuje 5G. Aktualnie testy sieci najnowszej generacji prowadzone są w Toruniu (C-band/ 100 MHz), Sokołowie Podlaskim (C-band/ 50 MHz) i Grójcu na paśmie C-band/ 100 MHz. Play planuje dalszy wzrost stacji bazowych do 9500 do końca 2020. Dynamiczny rozwój sieci oznacza, że Play stanie się całkowicie niezależny od roamingu krajowego z końcem 2021 roku.