Plus liderem w przenoszeniu numerów z 2019 rok

Łukasz Szewczyk

W całym 2019 roku Plus pozyskał najwięcej klientów spośród wszystkich sieci mobilnych i jako jedyny z dużych operatorów komórkowych zanotował dodatni bilans - wynika z raportu opublikowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Zgodnie ze statystykami z raportów UKE, Plus został liderem całego 2019 roku w przenoszeniu numerów. W tym okresie był jedynym dużym operatorem, który może pochwalić się dodatnim bilansem w każdym z kwartałów, podczas gdy trzy pozostałe (z wyjątkiem T-Mobile w drugim kwartale) wszystkie raportowane okresy kończyły z wynikiem ujemnym.W ubiegłym roku do Plusa przeszło ponad 380 tys. klientów - najwięcej w porównaniu do pozostałych operatorów, najmniej osób zdecydowało się zaś na opuszczenie tej sieci - nieco ponad 273 tys. Plus jako jedyny z największych telekomów odnotował dodatni bilans roczny, na poziomie ponad 107 tys. Ujemny bilans całoroczny zanotowała pozostała duża trójka: dla T-Mobile to prawie 22 tys. na minusie, wynik Orange ukształtował się na poziomie ponad 59 tys. na minusie, a dla Play bilans roczny to aż ponad 194 tys. numerów na minusie.Z samym czwartym kwartale 2019 roku do Plusa przeniosło swój numer ponad 101 tys. klientów. To kolejny z rzędu okres raportowania, w którym sieć zakończyła dodatnim bilansem na poziomie ponad 34 tys., podczas gdy wszyscy pozostali operatorzy infrastrukturalni mieli go na minusie - Play nieco ponad minus 65 tys., Orange ponad minus 18 tys., T-Mobile ponad minus 8 tys. Spośród czterech największych operatorów najmniej klientów kolejny raz odeszło właśnie z Plusa (ponad 67 tys.). Następny w kolejności jest T-Mobile (blisko 74 tys.), zaś Orange i Play opuściło po ponad 100 tys., przy czym kolejny raz liderem z ponad 137 tys. oddanych numerów jest Play.Rok 2019 to już drugi z rzędu, w którym Plus ma najlepszy bilans przenoszenia numerów wśród czterech największych telekomów, bowiem podobnie było w podsumowaniu za cały rok 2018.