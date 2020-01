Nju mobile ma już 1 milion klientów. 1GB w prezencie dla każdego

Łukasz Szewczyk

Z usług nju mobile korzysta już 1 mln klientów, aż 70 proc. z nich wybrało ofertę na abonament - informuje operator.

- powiedział Mariusz Gaca, wiceprezes Zarządu ds. rynku konsumenckiego Orange Polska.Od wprowadzenia nju mobile, czyli kwietnia 2013 roku, z oferty korzysta 53 klientów. Dla nich operator przygotował specjalny upominek. Ponadto dla wszystkich użytkowników Nju mobile przeznaczono 1 mln GB internetu do wykorzystania, czyli po 1 GB dla każdego.Oferta Nju mobile charakteryzuje brakiem długiej umowy i równymi warunkami dla wszystkich klientów. Z oferty abonamentowej można zrezygnować w ciągu miesiąca, a za usługi, z których w danym miesiącu klienci nie korzystają, nie płacą. Za to, za staż w nju mobile otrzymują rosnący pakiet gigabajtów, nawet do 60 GB miesięcznie w ofercie głosowej. Klienci najchętniej wybierają abonament za 29 zł, gdzie otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz pakiet gigabajtów, który z początkowych 10 GB rośnie w ciągu 2 lat do 30 GB. Można też korzystać z usług w parach, wystarczy dokupić dodatkowy numer za 9 zł miesięcznie.Statystyczny klient nju mobile ma 31-45 lat i najczęściej mieszka w dużym mieście. Wybiera nju mobile dzięki rekomendacji rodziny i znajomych, którzy wcześniej skorzystali z usług sieci. Szczególnie docenia ofertę cenową, możliwość korzystania za niewielką dopłatą z dwóch numerów oraz rosnący pakiet gigabajtów za staż. Aż 70 proc. klientów ma ofertę na abonament, a 40 proc. korzysta z dwóch lub więcej numerów w sieci.******