Nowe kanały TV i premierowe smartfony w Orange

Łukasz Szewczyk

Orange wprowadza promocyjne ceny na smartfony i smartwatche. Nowości czekają na użytkowników telewizji Orange.

W telewizyjnej ofercie Orange pojawiło się 7 nowych kanałów:- z programami poświęconymi stylowi życia i remontom domów, a także audycjami przyrodniczymi i rozrywkowymi,- z ofertą dla najmłodszych odbiorców, m.in. wspierającą ich w nauce mówienia, śpiewu oraz tańca,- z kultowymi, łączącymi pokolenia serialami animowanymi z lat 80-tych i 90-tych,- nadający wiadomości z regionów oraz filmy i seriale,- dla graczy i fanów rywalizacji e-sportowej;- nowy kanał muzyczny, m.in. prezentujący hity muzyki pop oraz dance podbijające światowe listy przebojów, oraz- pierwszy polski kanał przygodowy z niebanalną ofertą programową pozwalającą zobaczyć świat oczami odkrywcy.Discovery Life, który dotychczas był w Pakiecie Komfortowym, został przeniesiony do Pakietu Optymalnego, który teraz zawiera 109 kanałów w tym 63 w jakości HD.To nie jedyne nowości w ofercie. Do pakietów Orange Love klienci mogą dokupić urządzenia marki Samsung, m.in. Galaxy A40, Galaxy S10 128 GB w zestawie ze smartwatchem Watch Active, Galaxy A51 oraz smartwatche z serii Galaxy z eSIM. Oferta Love obejmuje znacznie więcej urządzeń w promocyjnych cenach, m.in. smartfon Xiaomi Redmi 8 Pro, laptop HP 255 G7 i telefon Orange Neva Play.Z promocyjnej oferty mogą skorzystać także klienci podpisujący nową lub przedłużający dotychczasową umowę na wybrane Plany Mobilne. Do abonamentu mogą wybrać najnowsze smartfony Huawei - premierowy Huawei P smart Pro za 35 zł/mc w Planie Mobilnym 75 lub Huawei P smart 2019 za 29 zł/mc w Planie Mobilnym 55.Orange przygotował także specjalną ofertę dla klientów biznesowych, dla których smartfon jest niezbędnym urządzeniem wspierającym prowadzeniem firmy. W planie Dla Firm z Multipakiem XL na 24 miesiące, przedsiębiorcy mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty na zakup Huawei P30 lite - 0 zł na start i 35 zł/mc.​​​​​​​