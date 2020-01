Plus Internet Stacjonarny na infrastrukturze Orange

Łukasz Szewczyk

Usługa Internetu światłowodowego od Plusa świadczona do tej pory w oparciu o infrastrukturę Netii będzie dostępna także w nowych wybranych lokalizacjach, w których znajduje się infrastruktura Orange. To ponad dwukrotne zwiększenie zasięgu do blisko 39 proc. gospodarstw domowych w całej Polsce.

Plus Internet Stacjonarny to oferta Internetu światłowodowego świadczona w oparciu o ogólnopolską infrastrukturę stacjonarną Netii, która dociera do prawie 2,7 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 800 największych biurowców. Teraz jej dostępność zwiększona zostaje o infrastrukturę Orange w tzw. gminach regulowanych, czyli tych, w których decyzją UKE udostępniana jest ona innym operatorom. To 3,2 mln nowych gospodarstw domowych, które od 10 stycznia 2020 r. znajdą się w zasięgu Internetu światłowodowego Plusa.Klienci, którzy posiadają w swoim domu okablowanie Orange będą więc mogli skorzystać zarówno z Internetu światłowodowego Plusa, jak i wygodnej Telewizji Kablowej IPTV od Cyfrowego Polsatu. Łącznie z klientami, którzy mają okablowanie Netii jest to prawie 39% gospodarstw domowych na terenie całego kraju.Plus Internet Stacjonarny to trzy warianty oferty: dla mieszkania, dla domku i dla małych firm oraz trzy opcje prędkości: do 150 Mb/s, 500 Mb/s oraz do 1 Gb/s. Jest dostępna we wszystkich Punktach Sprzedaży Plusa i Cyfrowego Polsatu zarówno dla klientów indywidualnych, jak i małych firm z segmentu SOHO. Można z niej skorzystać w ramach Programów smartDOM i smartFIRMA, co oznacza, że klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu mogą otrzymać rabat na abonament w wysokości 10 zł.