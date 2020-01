Wytrzymały smartfon dla biznesu. Samsung zaprezentował Galaxy XCover Pro

Łukasz Szewczyk

Firma Samsung Electronics zaprezentowała nowy smartfon Galaxy XCover Pro zaprojektowany i wykonany z myślą o wymagającym środowisku biznesowym.

Galaxy XCover Pro / Fot. Samsung

Galaxy XCover Pro / Fot. Samsung

Jak zapowiada producent, Galaxy XCover Pro to nowa odsłona smartfonu gotowego do pracy zarówno w terenie, jak i w bezpośrednim kontakcie z klientem. Smartfon został zoptymalizowany pod kątem wielu branż, w tym handlu detalicznego, produkcji, opieki zdrowotnej i logistyki. Urządzenie spełnia wymogi normy IP68 w zakresie wodo- i pyłoszczelności, jest odporne na upadki z wysokości do 1,5 m (nawet bez etui). Uzyskał też certyfikat MIL-STD 810G potwierdzający odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne, wilgoć i inne niekorzystne czynniki środowiskowe. Obsługa ładowania z wtykami typu pogo i kompatybilność ze stacjami dokującymi innych producentów oraz bateria o pojemności 4050 mAh pozwalają tak zarządzać energią, żeby smartfon posłużył jak najdłużej. A gdy potrzebna jest jeszcze większa moc - można włożyć zapasową baterię.Galaxy XCover Pro pozwala użytkownikom spersonalizować obsługę za pomocą dwóch programowalnych klawiszy, dzięki którym jednym kliknięciem można generować własne działania. Użytkownicy mogą m.in. otwierać skaner, włączać latarkę lub uruchamiać aplikacje CRM bez konieczności przeglądania aplikacji, przewijania menu, a nawet patrzenia na ekran.Rezygnacja z fizycznego przycisku głównego pozwoliła utrzymać minimalistyczny design urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu wytrzymałości. Galaxy XCover Pro oferuje wyraźny, rozciągający się od krawędzi do krawędzi urządzenia wyświetlacz Infinity FHD+ 6,3" z ulepszonym ekranem dotykowym, który umożliwia obsługę nawet w deszczu i śniegu. Użytkownicy pracujący w terenie mogą korzystać z trybu obsługi w rękawiczkach. Z kolei nowa funkcja wpisywania wiadomości za pomocą zamiany głosu na tekst umożliwia dyktowanie i wysyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym.Specjaliści i osoby pracujące w terenie mogą korzystać z rozwiązań mobilnych z szerokiego ekosystemu partnerskiego firmy Samsung. Ułatwiają one m.in. takie czynności jak zarządzanie stanem magazynowym, przetwarzanie płatności i komunikację w podróży.Aby ułatwić komunikację, przy ścisłej współpracy z firmą Microsoft, Samsung wprowadził w Galaxy XCover Pro Microsoft Teams - nową funkcję "walkie talkie". Galaxy XCover Pro jest zawsze gotowy do nawiązania połączenia dzięki opcji "wciśnij, żeby rozmawiać" oferowanej przez dwa programowalne klawisze. Za pomocą pojedynczego naciśnięcia przycisku użytkownicy mogą nawiązać kontakt m.in. z siedzibą firmy, dyspozytorami czy innymi członkami zespołu pracującymi w terenie. To pierwsze tego typu rozwiązanie partnerskie.Samsung daje również pracownikom możliwość korzystania z technologii mobilnych, które pomagają w realizacji codziennych zadań za sprawą rozwiązań programowych i sprzętowych takich firm jak Infinite Peripherals, KOAMTAC, Scandit i Visa. Osoby zatrudnione w handlu detalicznym mogą śledzić stany magazynowe i przetwarzać płatności, a także skanować kody kreskowe. Mają ponadto możliwość korzystania z gotowych do użytku mobilnych punktów sprzedaży (mPOS), których moduły płatnicze działają w oparciu o SDK dla rozwiązań sprzedawców takich punktów.Galaxy XCover Pro będzie oferował również Samsung POS, rozwiązanie mobilnego punktu sprzedaży (POS), które zostało zatwierdzone w programie pilotażowym Tap to Phone firmy Visa. To wspólne rozwiązanie przynosi korzyści sprzedawcom, umożliwiając im nadążanie za preferowanymi przez konsumentów metodami płatności i eliminując potrzebę stosowania sprzętu przeznaczonego wyłącznie do obsługi POS. Zaawansowane oprogramowanie terminalu Tap to Phone opiera się na transakcjach z użyciem chipów EMV, co pozwala zaoferować tę samą funkcjonalność, zapewniając jednocześnie, że dane finansowe pozostaną bezpieczne. Klienci będą mogli dokonać płatności w kilka sekund, zbliżając do Galaxy XCover Pro kartę, telefon lub zegarek.Oprócz wytrzymałości, Galaxy XCover Pro stworzono również z myślą o bezpieczeństwie danych, które gwarantuje Samsung Knox. Pracownicy używający urządzeń mobilnych mogą korzystać z zaawansowanych funkcji zabezpieczeń, takich jak ochrona sprzętowa, izolacja i szyfrowanie danych oraz ochrona rozruchu i jego środowiska. Zapewnia to zabezpieczenie krytycznych dla przedsiębiorstwa informacji przed włamaniami, złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami. Urządzenie wyposażono również w czytnik linii papilarnych i funkcję rozpoznawania twarzy, która umożliwia bezdotykowy dostęp do telefonu podczas pracy w terenie.Urządzenie pracuje w oparciu o system Android 10. Jego wymiary to: 159,9 x 76,7 x 9,94 mm, waży 218 g. Smartfon wyposażono także w wyświetlacz 6,3" FHD+ z tryb emobsługi z mokrymi rękami i w rękawicach; procesor Exynos 9611 (ośmiordzeniowy 2 GHz), pamięć 4 GB + 64 GB (microSD do 128 GB), Pojedynczy aparat przedni (13 MP, stałoogniskowy, F2,0), podwójny aparat tylny (25 MP, autofokus, F1,7 + 8 MP, stałoogniskowy, F2,2) oraz baterię 4050 mAh (możliwość wymiany przez użytkownika, szybkie ładowanie (15 W)).Na rynku europejskim smartfon dostępny będzie w wersji dual SIM. Urządzenie obsługuje także NFC, rozszerzoną rzeczywistość Google AR Core, obsługuje mPOS, posiada także boczny czytnik linii papilarnych, akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, kompas czy też żyroskop.