Dwa razy szybciej. Vectra podkręca prędkość wysyłania danych

Łukasz Szewczyk

Od piątku (17 stycznia 2020 roku) sieć Vectra zwiększa prędkość wysyłania danych klientom posiadającym i nabywającym usługę internetową 300 Mb/s lub 600 Mb/s.

W pakiecie 300 Mb/s, dostępnym w Vectrze, upload zwiększony został z 20 Mb/s do 40 Mb/s, natomiast w pakiecie 600 Mb/s z 30 Mb/s do 60 Mb/s. Aby rozpocząć korzystanie z wyższego parametru upload należy wyłączyć modem i po 5 sekundach włączyć go ponownie.Jak informuje operator, wysyłanie danych z komputera na serwery odbywać się będzie dwa razy szybciej. Dotyczy to w szczególności udostępniania treści multimedialnych w serwisach społecznościowych, udostępniania innym użytkownikom sieci swoich zasobów, wysłania maili z dużymi załącznikami. Szybsza prędkość wysyłania lub inaczej - upload, to także wyższa jakość rozmów wideo, szybsze przesyłanie danych do chmury i tworzenie kopii zapasowych plików oraz sprawna synchronizacja zdjęć, filmów, muzyki pomiędzy komórką a komputerem (i odwrotnie).Prędkości 300 Mb/s oraz 600 Mb/s dostępne są obecnie w Ofercie Noworocznej Vectry w okazyjnych cenach: 300Mb w cenie 150Mb za 44,99 zł oraz 600Mb w cenie 300Mb za 54,99 zł. Promocja dostępna jest do 31.01.2020 roku.