UPC Biznes rozszerza usługę Wirtualnej Centrali

Łukasz Szewczyk

UPC rozszerza usługę Wirtualnej Centrali o nową aplikację mobilną. Umożliwia ona realizację połączeń telefonicznych z komputera oraz urządzeń mobilnych z wykorzystaniem tego samego numeru telefonu.

Nowa aplikacja UPC Biznes Softphone łączy zalety telefonu stacjonarnego i komórkowego, dodając do tego przydatne funkcje wirtualnej centrali telefonicznej. Tym samym, użytkownik może odbierać połączenia służbowe przychodzące na telefon stacjonarny poza miejscem pracy, a co za tym idzie - być zawsze i wszędzie w kontakcie z klientem, który zawsze dzwoni na ten sam numer.Dzięki UPC Biznes Softphone jeden numer może być połączony z trzema urządzeniami, a w tym samym czasie można wykonywać dwa połączenia. Co więcej, w ramach aplikacji istnieje możliwość stworzenia jednego numeru kontaktowego dla całej firmy, automatycznego przekierowywania połączeń po godzinach pracy czy też kierowanie połączeń do grupy pracowników - połączenia odbierane są w kolejności lub rozdzielane automatycznie.Korzystanie z aplikacji UPC Biznes Softphone pozwala też na ograniczenie kosztów połączeń oraz możliwość bezpłatnego kontaktowania się wewnątrz swojej sieci firmowej. W ramach aplikacji nie obowiązują opłaty roamingowe i nie ma konieczności zakupu aparatów telefonicznych do biura - połączenia wykonywane są za pomocą aplikacji przy użyciu zestawów słuchawkowych.Wymogiem jest dostęp do Internetu (np. poprzez połączenie z siecią LAN/WiFi lub GSM).