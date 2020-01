Sport w jakości 4K w telewizyjnej ofercie Play

Łukasz Szewczyk

Komórkowa sieć Play powiększa swoją ofertę o kanał Eleven Sports 1 w 4K.

Dzięki dołączeniu do oferty Play Now TV Box Eleven Sports 1 w 4K abonenci pakietu Sport w ofercie z dekoderem mogą przeżywać sportowe emocje w jeszcze wyższej jakości. W ofercie 4K kanału znajdują się między innymi mecze hiszpańskiej LaLiga Santander, czy też mecze niemieckiej Bundesligi.Wśród najważniejszych lutowych spotkań, które będą transmitowane na Eleven Sports 1 w 4K są między innymi prestiżowe derby Mediolanu, w których Inter zmierzy się z AC Milanem, hit Bundesligi z Bayernem Monachium i RB Lipsk oraz mecze czołowych klubów ligi hiszpańskiej, m. in. FC Barcelony i Realu Madryt.Play udostępnił kanał Eleven Sports 1 w 4K w ofercie, z której można korzystać na łączu internetowym od dowolnego operatora.Przypomnijmy, że usługa Play Now TV Box daje dostęp do ponad 70 kanałów telewizyjnych oraz tysięcy godzin filmów, seriali, programów i bajek na żądanie w dowolnym miejscu i czasie. Pakiet podstawowy Play Now TV zawiera atrakcyjne kanały filmowe, sportowe, dla dzieci oraz rozrywkowe (m.in. National Geographic, FOX, Disney Channel, Comedy Central, History, Eleven Sports 4). Użytkownik może rozszerzyć podstawową wersję usługi o dodatkowe pakiety tematyczne: Sport, Kids, Extra, HBO GO.