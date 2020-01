15 GB internetu do odebrania w aplikacji Mój T‑Mobile

Łukasz Szewczyk

Nowa odsłona cotygodniowej akcji Happy Fridays z benefitami do wykorzystania w aplikacji Mój T‑Mobile. Klienci T-Mobile z abonamentem, na kartę i w MIX-ie mogą aktywować darmowy pakiet aż 15 GB do wykorzystania w kraju.

Happy Fridays w T‑Mobile

Nowy benefit w ramach akcji Happy Fridays użytkownicy aplikacji Mój T-Mobile mogą włączyć do piątku 31 stycznia 2020 roku (do końca dnia). Osoby, które zdecydują się na zainstalowanie aplikacji, zyskają w niej nie tylko cotygodniowe prezenty od T‑Mobile, ale także wygodny sposób zarządzania usługami.Od momentu wprowadzenia Happy Fridays w T‑Mobile klienci operatora mieli okazję skorzystać już z wielu prezentów, od zniżek na urządzenia po darmowe usługi dodatkowe. W styczniu do tego zestawu dołączyły także podarunki od partnerów biznesowych T‑Mobile, takie jak np. rabaty na Cewe Fotokalendarz od Cewe.pl.