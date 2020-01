Dodatkowy pakiet GB za doładowanie w T-Mobile na kartę

Łukasz Szewczyk

We wtorek (4 lutego 2020 roku) T-Mobile startuje z nową promocję "GB za doładowanie", ramach której po zasileniu konta kwotą 25 zł lub więcej, klienci otrzymują w prezencie dodatkowe 10 GB internetu.

T‑Mobile przygotował dla swoich klientów na kartę nową promocję. Za doładowanie kwotą 25 zł lub więcej każdy otrzymuje aż dodatkowe 10 GB internetu w prezencie do wykorzystania w ciągu 30 dni. Z promocji można korzystać dowolną liczbę razy przy zasileniu konta w aplikacji "Mój T‑Mobile" lub na stronie doladowania.t-mobile.pl. Co ważne, bonus aktywuje się automatycznie, a klient jest informowany o tym poprzez wiadomość SMS.Dodatkowo, nowi klienci T‑Mobile na kartę, których staż w naszej sieci nie przekracza 30 dni, promocyjną paczkę internetu mogą otrzymać już po pierwszym doładowaniu konta za 25 zł lub więcej w dowolnym kanale doładowań, np. w sklepach T‑Mobile, w kioskach, na stacjach benzynowych, czy przy doładowaniach w bankomacie.Promocja trwa od 4 lutego do 31 marca 2020 roku.Akcję promuje kampania reklamowa w telewizji i online. Nie zabraknie również ekspozycji, plakatów oraz ulotek w punktach sprzedaży T‑Mobile na kartę. Kampanię przygotował Departament Zarządzania Marką T‑Mobile wraz z agencją DDB Warszawa, zaś działania reklamowe w internecie agencja VMLY&R. Materiały BTL opracowała agencja ARC Worldwide Polska, a planowaniem i zakupem mediów zajął się dom mediowy Mindshare.