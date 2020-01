Zniżki dla klientów Plusa na bilety na mecze reprezentacji Polski w siatkówce

Łukasz Szewczyk

Plus znów wprowadza dla swoich klientów promocję, dzięki której będą mogli taniej kupić bilety na mecze siatkarskich reprezentacji naszego kraju. Tym razem są to mecze Ligi Narodów w piłce siatkowej mężczyzn, a Polska jest organizatorem dwóch turniejów: w maju w Krakowie oraz w czerwcu w Łodzi

Promocja "Zniżki na mecze siatkówki" to możliwość zakupu tańszych o 15 proc. biletów na wydarzenia siatkarskie organizowane przez Polski Związek Piłki Siatkowej.Pierwszym wydarzeniem objętym promocją jest Turniej Ligi Narodów w piłce siatkowej mężczyzn, który w dniach 22-24 maja 2020 roku odbędzie się w Krakowie. Terminarz jego spotkań to:• piątek (22 maja): 17:00 Polska - Serbia, 20:30 Włochy - Słowenia• sobota 23 maja): 16:30 Polska - Włochy, 20:00 Serbia - Słowenia• niedziela (24 maja): 13:30 Włochy - Serbia, 17:00 Polska - SłoweniaDrugi Turniej Ligi Narodów w piłce siatkowej mężczyzn odbędzie się w dniach 5-7 czerwca w Łodzi, a terminarz jego spotkań to:• piątek (5 czerwca): 17:00 Polska - Bułgaria, 20:30 Chiny - Brazylia• sobota (6 czerwca): 16:30 Polska - Chiny, 20:00 Brazylia - Bułgaria• niedziela (7 czerwca): 13:30 Bułgaria - Chiny, 17:00 Polska - BrazyliaZakupu biletów na oba wydarzenia można dokonać na platformie biletowej eBilet.pl. W promocji Plusa na zniżki na bilety mogą wziąć udział wszyscy klienci indywidualni korzystający z wszystkich usług głosowych operatora (abonament, mix, prepaid), przy czym dla użytkowników ofert na kartę warunkiem jest doładowanie swojego konta za minimum 25 zł (jednorazowo lub jako suma zasileń w ciągu 90 dni). Klienci, którzy spełnią warunki będą mogli ze zniżką w wysokości 15 proc. nabyć do 8 biletów na dowolny mecz rozgrywany w Krakowie oraz do 8 biletów na dowolny mecz rozgrywany w Łodzi.Aby wziąć udział należy wysłać na numer 80808 bezpłatnego SMS-a o treści:• "SIATKOWKA KRAKOW", żeby otrzymać kod rabatowy na mecze turnieju rozgrywanego w Krakowie,• "SIATKOWKA LODZ", żeby otrzymać kod rabatowy na mecze turnieju rozgrywanego w Łodzi.Kod rabatowy zostanie przesłany w zwrotnej wiadomości SMS. Otrzymany kod należy wpisać na stronie ebilet.pl podczas zakupu biletu z 15% rabatem. Bilety ze zniżką sprzedawane będą do wyczerpania ich puli. Przekazanie kodu nie jest równoznaczne z rezerwacją biletów. Kod nie może zostać wymieniony na ekwiwalent pieniężny.