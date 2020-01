Vectra kupiła sieć Multimedia Polska. UPC straci pozycję lidera telewizji kablowej

Łukasz Szewczyk

Zmiany na polskim rynku telewizji kablowej. Zgodnie z oczekiwaniami Vectra sfinalizowała przejęcie spółki Multimedia Polska. Tym samym UPC Polska traci pozycję lidera na polskim rynku telewizji kablowej pod względem liczby abonentów.

W piątek (31 stycznia 2020 roku) Vectra poinformowała o zakupie 100 proc. akcji w spółce Multimedia Polska. Spółki nie podają do publicznej wiadomości wartości transakcji.- mówi Tomasz Żurański, prezes Vectry.Po zmianie właściciela nowym prezesem spółki Multimedia Polska został Jan Piotrowski, który który zastąpił na stanowisku Andrzeja Rogowskiego- zapowiada nowo mianowany prezes Multimedia Polska.Jak podano w oficjalnym komunikacie, po sfinalizowaniu transakcji, a zasięg sieci wyniesie 4,4 mln gospodarstw domowych. To oznacza, że pod tym względem, która na koniec września obsługiwała około 1,47 mln abonentów (zasięg sieci 3,5 mln gospodarstw domowych).Przypomnijmy, że w połowie stycznia UOKiK wydał warunkową zgodę na transakcję . Zgodnie z nałożonym warunkiem Vectra będzie musiała sprzedać sieć należącą do niej lub Multimediów w ośmiu miejscowościach (Gorzowie Wielkopolskim, Kwidzynie, Łowiczu, Olsztynie, Ostródzie, Pogórzu, Pruszczu Gdańskim i Stargardzie). Vectra utworzy nowe spółki, do których przeniesie mienie z każdego z wymienionych miast - m.in. umowy z abonentami, infrastrukturę telekomunikacyjną, umowy z pracownikami, dokumentację księgową i techniczną oraz bazy abonentów. Następnie te spółki zostaną sprzedane niezależnemu inwestorowi. Kupujący nie będzie mógł należeć do grupy kapitałowej Vectry ani być współkontrolowany przez żaden podmiot z tej grupy. Będzie musiał zostać zaakceptowany przez UOKiK.