5G w Play: Pół tysiąca stacji bazowych w 16 miastach

Łukasz Szewczyk

Play kontynuuje inwestycje w rozwój swojej infrastruktury. Po styczniowym uruchomieniu sieci 5G w aglomeracji Trójmiejskiej, przyszedł czas na kolejne lokalizacje. Do końca lutego 2020 roku sieć 5G Play będzie dostępna w 16 miastach z 500 stacjami bazowymi, obejmującymi 5 największych metropolii i 11 mniejszych miejscowości.

Dzięki inwestycjom Play, zasięg technologii 5G obejmie do końca lutego główne miasta, takie jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdynia, Gdańsk, a także miejscowości turystyczne, Sopot, Augustów, Zakopane, Szczyrk, Bukowina Tatrzańska, Karpacz, Giżycko, Władysławowo, Mrągowo, Kołobrzeg, Ustka.- mówi Jean Marc Harion, Prezes Play.Spółka czeka na rozpoczęcie aukcji częstotliwości w paśmie 3,4-3,6 GHz w celu nabycia jednego bloku pasma i wykorzystania go do dalszego zwiększania prędkości transmisji w technologii 5G. Dla dalszych postępów w rozwoju tej technologii kluczowe pozostaje sprzyjające otoczenie inwestycyjne, a w szczególności konieczność pełnej harmonizacji norm w zakresie pola elektromagnetycznego w polskim porządku prawnym.Na koniec grudnia 2019 r. Play posiadał łącznie 7868 stacji bazowych, z których 865 zostało uruchomionych w ubiegłym roku. Już dziś 50% populacji Polski znajduje się w zasięgu sieci, która zapewnia prędkość transmisji do 1 Gbps. Play podkreśla, że jest gotowy na wprowadzenie technologii najnowszej generacji do swojej oferty.