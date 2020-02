Orange Polska wspiera badanie jakości powietrza w szkołach

Łukasz Szewczyk

Orange Polska, Ministerstwo Rozwoju i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczynają pilotażowy projekt monitorowania jakości powietrza w szkołach. Jeszcze w tym roku niezbędne systemy trafią do setki szkół w całym kraju.

- podkreśliła Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju.- powiedział podczas podpisania deklaracji Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska.W ramach projektu operator dostarczy kompleksowe systemy Smart City: czujniki jakości powietrza wraz z platformą oprogramowania do monitorowania jakości powietrza wewnątrz i na zewnątrz szkoły. Dodatkowo, Fundacja Orange włączy zagadnienia związane z edukacją ekologiczną do swoich programów. Wkrótce działania te rozpoczną się w Pracowniach Orange, czyli w 100 multimedialnych świetlicach zlokalizowanych w małych miastach i wsiach w całej Polsce. Stopniowo tematyka związana z ochroną środowiska będzie włączana do kolejnych programów Fundacji.Orange będzie wspierać zieloną transformację w Polsce i Program Czystego Powietrza również poprzez rozwój inteligentnych rozwiązań cyfrowych, które umożliwiają bardziej zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, energii i wody w domach, firmach i samorządach, dając tym samym podstawy do rozwoju ekosystemu inteligentnych i bardziej ekologicznych gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz miast i wsi.