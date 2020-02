Dwa razy więcej Internetu w Play. Nowa promocja na nadejście 5G

Łukasz Szewczyk

Komórkowa sieć Play przygotowała nową promocję, w ramach której klienci mogą zyskać dwa razy większy pakiet GB w abonamencie nawet na 12 miesięcy.

Promocja dwa razy większy pakiet GB na 12 miesięcy będzie dostępna w ofertach Play HomeBox, Play HomeBox TV oraz Biznes Box Pro. Z promocji mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi - przy podpisaniu nowej lub przedłużeniu obecnej umowy.Klienci indywidualni wzamiast 35 GB otrzymują 70 GB w smartfonie, z pełną prędkością na rok oraz kartę SIM do Internetu domowego bez limitu (150 GB z pełną prędkością).W usłudze Playklienci otrzymują natomiast 80 GB pakietu mobilnego z pełną prędkością przez 12 miesięcy (po tym czasie 40 GB), kartę SIM do Internetu domowego bez limitu (200 GB z pełną prędkością) oraz Play Now TV Box z dostępem do 33 kanałów telewizyjnych, a także jeden z pakietów: HBO GO, Sport, Extra lub KIDS w prezencie. Dodatkowo, w każdej z nich dostępny jest TIDAL i Amazon Prime Video przez 6 miesięcy bez opłat.Klienci biznesowi ofertyzamiast 40 GB otrzymują 80 GB w smartfonie, z pełną prędkością na 12 miesięcy oraz Internet do biura bez limitu (300 GB z pełną prędkością). Podobnie jak w ofertach indywidualnych, klienci biznesowi również mogą cieszyć się półrocznym, darmowym dostępem do serwisu Amazon Prime Video i Tidal.W pozostałych ofertach klienci będą mogli skorzystać z podwojonego Internetu odpowiednio przez 6 miesięcy (oferty Play L i Biznes Box) lub 3 miesiące (oferty Play M i Biznes Box Start).W kampanii Play reklamującej najnowszą promocję z dwa razy większym pakietem Internetu w abonamencie wystąpi znana już z reklam operatora Martyna Wojciechowska - dziennikarka, podróżniczka, prezenterka telewizyjna i pisarka. Kampania startuje w piątek 7 lutego 2020 roku.