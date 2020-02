Polacy wolą trzymać w ręce telefon niż dłoń ukochanej osoby. Bielizna od T-Mobile wyciszy telefon (wideo)

Łukasz Szewczyk

Ponad połowa Polaków w wieku 18-34 lat (55%) przyznaje, że czuła się ignorowana przez partnera ze względu na korzystanie z telefonu, a aż 30% uważa, że zdarza im się więcej czasu spędzać przed smartfonem niż z partnerem - wynika z badania T‑Mobile dotyczącego wpływu technologii na związki. Operator zachęca Polaków, by odłożyli smartfony na bok, wyciszyli się i byli bliżej swoich drugich połówek. Pomocna w tym może okazać się inteligenta bielizna Connected Underwear.

Jak nowe technologie wpływają na relacje?

Connected Underwear

Nowoczesne technologie stały się nieodłącznym elementem naszej codzienności, w tym również związków. Młodzi Europejczycy przyznają, że nie rozstają się ze smartfonem nawet, gdy przebywają z partnerem. Z badań przeprowadzonych przez Deutsche Telekom wynika, że połowa Niemców w wieku 18-34 (49%) sprawdza swój telefon w łóżku, leżąc z partnerem. Co ciekawe, do podobnych nawyków przyznaje się aż 69% Rumunów! Przeprowadzone przez T‑Mobile Polska badania wskazują, że sytuacja w naszym kraju wygląda niewiele lepiej - już co czwarty z nas (26%) decyduje się zabrać smartfon do sypialni.Głównym "złodziejem" czasu są media społecznościowe, którym poświęcamy więcej uwagi niż drugiej osobie. Polacy spędzają średnio na korzystaniu z internetu aż ponad 6 godzin dziennie. I choć nowoczesne technologie zdecydowanie poprawiają komfort życia oraz mogą ułatwiać nawiązywanie czy podtrzymywanie kontaktu, zwłaszcza na odległość, nie zastąpią nigdy bezpośredniego kontaktu z ukochaną osobą. Sytuacja wygląda podobnie w innych europejskich krajach - jak wynika z badań, 40% Austriaków oraz 39% Holendrów ma poczucie winy, że spędzając czas z partnerem, za dużo uwagi poświęcają swoim smartfonom.Tymczasem już 40% Polaków, uważa, że ich partner spędza zbyt dużo czasu, korzystając z telefonu, kiedy przebywają razem. Często prowadzi to do uczucia opuszczenia lub "samotności w związku". Ponad połowa respondentów (55%) odpowiedziała, że czuła się ignorowana przez partnera za względu na to, że zajmował się on smartfonem. Jednocześnie 43% badanych przyznało, że zdarza im się zwracać większą uwagę na telefon niż drugą połówkę.- podkreśla dr Andrzej Depko, seksuolog.Aby zachęcić pary do spędzania czasu razem, pozostawienia telefonów obok i celebrowanie wspólnych chwil, T‑Mobile postawił na nieszablonowe rozwiązanie.Operator przygotował szereg działań, które z różnych perspektyw podejmują temat wpływu nowych technologii na związki. T‑Mobile postanowił podejść do zagadnienia także z lekkim przymrużeniem oka, dlatego na stronie sklepu internetowego Love Magenta dostępny jest nietypowy produkt... zestaw magentowej bielizny dla par. Dołączone do niego są dwa specjalne chipy, które należy "sparować" z telefonem partnera. "Parowanie" musi zostać poprzedzone pobraniem darmowej aplikacji Connected Underwear (dostępnej bezpłatnie na systemy iOS oraz Android).Gdy partner lub partnerka są zbyt zajęci telefonem, chip w bieliźnie drugiej osoby aktywuje aplikację, która może zablokować telefon drugiej połówki na 15 minut. Uruchomia się wówczas tryb "Love Mode", blokując powiadomienia i rozpoczynając odtwarzanie romantycznej, nastrojowej muzyki.Zestawy Connected Underwear to zabawna, nietypowa odpowiedź T‑Mobile na ważne wyzwanie społeczne - w nieszablonowy sposób, operator chce skłonić użytkowników smartfonów do odłożenia telefonów, aby poświęcili więcej uwagi ukochanej osobie. Dodatkowo, na specjalnej stronie internetowej użytkownicy mogą znaleźć porady, w jaki sposób - prostymi krokami - pielęgnować relacje i budować wartościowy związek.Inteligentną bieliznę "Connected Underwear" promują kampania w internecie, na Youtubie oraz działania w social mediach. Polska odsłona projektu jest częścią kampanii Deutsche Telekom, która startuje jednocześnie w 6 europejskich krajach.