Netia z nową ofertą. Bezpieczniejszy internet, więcej rozrywki w pakietach TV

Łukasz Szewczyk

Szybszy i bezpieczniejszy światłowodowy dostęp do internetu, więcej rozrywki oraz GigaNagrywarka bez dodatkowych opłat w pakietach z TV. Sieć Netia zaprezentowała nową ofertę.

W poniedziałek (10 lutego 2020 roku) Netia ruszy ze sprzedażą nowych ofert promocyjnych światłowodowego dostępu do internetu oraz pakietów internetu z TV. Podstawowa, promocyjna opcja światłowodowego dostępu do internetu solo to(ochrona dwóch urządzeń, w tym telefonów z systemem Android) przez cały okres umowy w cenie 50 zł miesięcznie (3 miesiące na start bez opłat).- mówi Tomasz Dakowski, Dyrektor Generalny Obszaru B2C w Netii. -- dodaje.Klienci, którzy wybiorą jeszcze szybszy internet: dow cenie 70 zł miesięcznie lub dow cenie 80 zł miesięcznie (również trzy pierwsze miesiące bez opłat) otrzymają, który oferuje dostęp do ulubionej muzyki w jakości premium na wielu urządzeniach.orazzostały, bez dodatkowych opłat, dodane do pakietów Netii z TV Premium (Dla Kibica, z m.in. Polsatem Sport Premium lub Dla Kinomaniaka, m.in. z HBO lub TV na Start z Canal+), w których już za 80 zł miesięcznie (trzy miesiące na start bez opłat) klienci otrzymują światłowodowy internet do 150 Mb/s oraz dostęp do ponad 100 kanałów TV i jednej z powyższych opcji TV Premium. Klienci, którzy wybiorą szybszy internet światłowodowy (opcje: do 300 Mb/s, do 500 Mb/s lub do 1 Gb/s), otrzymają dodatkowoZ myślą o klientach, którym wystarcza podstawowa oferta telewizyjna, uzupełniona ewentualnie o serwisy VOD tj. HBO GO, operator oferuje pakiet(94 kanały w tym 51 w HD) za 60 zł miesięcznie (pierwszy miesiąc bez opłat). Również w tych pakietach Netia zapewnia, bez dodatkowych opłat, Bezpieczny internet oraz GigaNagrywarkę Standard (więcej informacji o GigaNagrywarce znajduje się na tej stronie). Wybierając szybszy internet - analogicznie jak w ofercie internetu solo - klienci otrzymują TIDAL bez dodatkowych opłat.Wersje pakietówto wydatek dodatkowych 10 zł miesięcznie. Obowiązują przy tym promocyjne okresy (do trzech miesięcy) bez opłat. HBO GO kupowane jako osobna usługa to koszt od 19,90 do 24,90 zł miesięcznie.Wraz z zakupem wiodących usług Netii (internet i pakiety z TV) klienci mogą również dokupić m.in. usługi mobilne () w wariantach od 1 do 3 kart SIM i cenie od 20 do 60 zł miesięcznie. W najtańszej opcji otrzymujemy nielimitowane połączenia głosowe, SMS, MMS, 2 GB pakiet danych. Taryfa za 30 zł zapewnia aż 12 GB danych, a po wyczerpaniu pakietu prędkość spada do 1 Mb/s. Za drugą i trzecią kartę SIM z tą taryfą trzeba dopłacić po 15 zł miesięcznie. Na przenoszących numer czeka bonus w postaci 3 miesięcy bez opłat (standardowo jeden miesiąc).